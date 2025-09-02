Ni harina ni avena: el truco para que las milanesas de carne salgan bien doradas y crocantes

Las milanesas como las que sirven los mejores bodegones o restaurantes las podés hacer en casa con un truco infalible para que queden perfectas.

Las milanesas, en todas sus versiones, es de los platos que, al menos una vez por semana, se sirve en gran parte de los hogares argentinos. Son el comodín de los almuerzos familiares o entre amigos, las viandas del trabajo y las cenas rápidas, pero pocos conocen el truco para hacerlas perfectas.

Las milanesas de carne son las preferidas de los argentinos y, aunque parezca una receta sencilla, lograr que queden perfectas, con ese rebozado dorado que cruje al primer bocado, no siempre es tan fácil.

A un hombre le quisieron cobrar más 81 mil pesos por dos milanesas. Gentileza. Milanesas a caballo. Muchas veces sucede que las milanesas se desarman en la sartén, que el pan rallado se despega o que el resultado final es más blando de lo esperado. Sin embargo, existe un truco que cambia todo, el doble apanado con reposo previo.

Esta es una técnica simple, que no requiere ingredientes extraños ni mucho más tiempo, pero que transforma por completo el resultado. La clave está en pasar la carne dos veces por el pan rallado y, antes de llevarla al aceite caliente, dejar que repose unos minutos en la heladera o sobre una bandeja. Este paso permite que el rebozado se adhiera mejor, se seque levemente y, al freírse, logre esa textura crocante que todos buscan.

Ingredientes para hacer las mejores milanesas para 4 personas 1 kilo de carne para milanesa (nalga, bola de lomo o cuadrada, según preferencia)

3 huevos

2 dientes de ajo

Perejil fresco picado, a gusto

2 tazas de pan rallado

1 taza de pan rallado extra para la segunda pasada

1 taza de harina común

Sal y pimienta, a gusto

Aceite para freír (girasol o mezcla)

Opcional: queso rallado para sumar al pan rallado, que intensifica el sabor

Paso a paso para lograr el rebozado perfecto de milanesas Lo primero es cortar la carne en fetas finas, si no viene ya lista. Un tip es golpear suavemente los bifes con un martillo de cocina o el canto de un cuchillo para tiernizarlos. Esto ayuda a que queden más suaves al cocinarse. En un bowl grande, batir los huevos junto con los ajos picados, el perejil fresco, sal y pimienta. Esta mezcla no solo une el rebozado, sino que le aporta un sabor extra a cada bocado. Antes de sumergir la carne en huevo, conviene pasarlas apenas por harina. Esto genera una capa seca que mejora la adhesión y evita que el pan rallado se despegue en la cocción. milanesas de carne Colocar las milanesas en el bowl con huevo y luego rebozarlas en pan rallado. Es importante presionar bien de ambos lados para que se adhiera de manera pareja. Volver a pasarlas nuevamente por el huevo batido y, después, por otra tanda de pan rallado. Este es el truco central, el doble apanado genera una cobertura más gruesa y resistente. Colocar las milanesas ya empanadas en una bandeja y llevarlas a la heladera durante 10 a 15 minutos antes de freírlas. Si no hay espacio en la heladera, basta con dejarlas al aire libre en un ambiente fresco. Calentar abundante aceite en una sartén profunda. El truco es que la temperatura esté bien alta antes de colocar la primera milanesa: de esta manera, el apanado se sella de inmediato y no absorbe exceso de grasa. Cocinarlas de ambos lados hasta que estén doradas y crocantes. Retirar y dejar reposar sobre papel absorbente. Esto elimina el exceso de aceite y mantiene la crocancia. Por qué funciona este truco El secreto del doble apanado no es magia, sino técnica culinaria. La primera capa de pan rallado se adhiere a la carne gracias al huevo y a la harina. La segunda, en cambio, refuerza la cobertura y crea una barrera más firme que, al contacto con el aceite caliente, se transforma en una costra dorada. El reposo previo cumple una función adicional, ya que permite que el pan rallado se humedezca levemente con el huevo y se compacte. Esto evita que se despegue al freír y, al mismo tiempo, genera una superficie más uniforme y crocante.