Ideal para días de lluvia: receta de pasta caprese con fideos moñito

Una receta que transforma un día gris en un almuerzo práctico. Los ingredientes son simples, fáciles de conseguir y solo se necesitan pocos minutos.

Existen diferentes opciones para combinar pastas, pero esta receta aporta nutrientes en días fríos sin generar pesadez.

Los días de lluvia invitan a quedarse en casa y elaborar una buena receta para experimentar nuevas ideas culinarias, levanta el ánimo. Una opción sin salir de la cocina es la pasta caprese. Sus ingredientes frescos combinados con fideos moñito aporta calidez a un plato casero y no se necesita mucho tiempo para su elaboración.

Los fideos moñitos son el ingrediente principal para esta simple elaboración porque se adapta a cualquier salsa. Para este estilo de pastas no se necesita queso rallado, pero si mozzarella, tomate y albahaca. Esta idea italiana no requiere de mucho tiempo en la cocina y deja como resultado un plato sabroso y nutritivo.

Ingredientes 500 gramos de fideos moñito

1 olla con ¾ partes de agua

1 cucharada de aceite de oliva

de oliva 200 gramos de tomates cherry

cherry 300 gramos de queso mozzarella

mozzarella 1 ramito de hojas de albahaca

Sal a gusto

a gusto Pequeñas hojas de tomillo (opcional)

Paso a paso Herví los fideos moñito en una olla con agua y sal hasta que estén al dente. Durante la cocción no pierdas tiempo y cortá los tomates cherry por la mitad y también las hojas de albahaca fresca. Formá cubitos de mozzarella que reemplazarán al queso rallado y le darán suavidad y cremosidad al plato. Luego, escurrí la pasta, introducila en una fuente y rápidamente agregá el aceite de oliva y los tomates (pueden estar previamente tostados en una sartén con un poco de aceite). Agregá las hojas de albahaca y en caliente mezclá los cubitos de queso para combinar los aromas.

Este plato es fácil de preparar y solo necesitás poco tiempo. Al combinar ingredientes frescos con queso y pasta aportás nutrientes esenciales que no serán pesados en días donde el cuerpo se asocia al sedentarismo. Es una alimentación equilibrada, integrando aceite de oliva extra virgen y grasas saludables a la dieta.

Algunos consejos prácticos para realzar el sabor de esta receta Para darle más sabor a esta receta buscá tomates en buen estado, ya que a veces vienen con poco sabor. Podés tostarlos en una sartén con una cucharada de aceite de oliva y sal para sentir el sabor natural. Aunque podés prender el horno como segunda opción.

, ya que a veces vienen con poco sabor. Podés con una cucharada de y sal para sentir el sabor natural. Aunque podés prender el como segunda opción. El queso mozzarella es un ingrediente clave, porque marca una diferencia notable en la textura y reemplaza al queso rallado en este tipo de platos. Por eso deberás agregarlo apenas la pasta esté en la fuente o en el plato directamente así se funde con el calor .

es un ingrediente clave, porque marca una diferencia notable en la y reemplaza al queso rallado en este tipo de platos. Por eso deberás agregarlo apenas la pasta esté en la fuente o en el plato directamente así . El truco importante de esta receta es que reserves un poco del agua de la cocción de la pasta. Al combinar los ingredientes, agregá y emulsioná esa parte de agua con almidón . Junto con el aceite de oliva y los tomates genera una salsa ligera que envuelve a los fideos.

El truco importante de esta receta es que reserves un poco del agua de la cocción de la pasta. Al combinar los ingredientes, agregá y emulsioná esa parte de agua con almidón. Junto con el aceite de oliva y los tomates genera una salsa ligera que envuelve a los fideos. Finalmente podés agregar un poco de pimienta negra recién molida y una pizca de sal para elevar los sabores sin opacar el protagonismo de los ingredientes frescos. Con estos ajustes se consigue una pasta caprese perfecta para disfrutar en casa.