Majo Martino se robó todas las miradas con sus fotos de espaldas y en bikini

Majo Martino tiene 37 años y es una de las participantes de “El hotel de los famosos”. La notera y panelista de espectáculos supo ubicarse en el medio y conquistó a varios de sus compañeros del reality como Alex Caniggia y Locho Loccisano, quien ya no sabe qué más hacer para llamar su atención.

La productora debutó en 2017 en el “Bailando por un sueño” de la mano de Marcelo Tinelli. La periodista fue inviyada al ritmo salsa de 3 junto a Christian Sancho.

Y en esa misma pista confesó que no siempre fue tan extrovertida “me hacían un poco de bullying por mi personalidad. Estaban como las populares del colegio y después venía yo... No la pasé bien en esos años”.

Majo Martino fue panelista de LAM. (Instagram)

La mujer oriunda es Flores y su sueño era ser actriz, hizo teatro profesionalmente y debutó en las tablas. Sin embargo, un año después estudió producción televisiva en TEA y su primer trabajo fue en La 100 de productora y luego estuvo en varios programas de televisión como panelista.

Majo Martino la rompe con sus fotos en Instagram

En Instagram tiene su propio público, allí Martino tiene más de 640 mil seguidores con quienes comparte sus trabajos, parte de su vida privada e incluso dejó a alguien a cargo de sus redes mientras ella está en el Hotel.

En la compentencia del Trece no los dejan tener celular, por lo que la periodista tiene alguien que le maneja su cuenta de Instagram, para no perder seguidores.

Majo Martino cautivó con su foto de espaldas.

Tal es así, que esa persona buscó llamar la atención de los usuarios con una foto de Majo en bikini, de espaldas en la terraza de su departamento.

La participante del reality de los famosos lució una malla negra de tiras que resaltó sus curvas, a lo que le sumó un sombrero y lentes de sol, con los que completó el outfit.

Majo Martino cautivó con su foto de espaldas.

“Ta fresco pa bikini no??”, escribieron y el mensaje continuó: “Ya que tengo su atención ahora les cuento que mañana Majito va a la H!! Qué nervios!! Seguirá o se irá!!??”. Pero, finalmente, se fue Silvina Luna y la panelista se aseguró una semana más en el programa.

La publicación superó los 32.900 “m gustas” y recibió cientos de comentarios. “Hermosa”, “Estás más fuerte que aliento mañanero Majo”, “Qué Hermosa mujer. Eres Bellísima Majo”, “No podes ser mas linda majo!!!!”, “No podes ser mas linda majo!!!!”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus seguidores al pie de las fotos.