Matilda Blanco relató el acoso sexual que sufrió por un integrante de “El Hotel de los Famosos”

Matilda Blanco fue una de las últimas participantes en abandonar “El Hotel de Famosos”, y tras su salida pasó por diversos programas contando cómo fue su experiencia dentro del reality de El Trece.

Uno de ellos fue Mitre Live, conducido por Juan Etchegoyen, en donde se refirió a Patricio Ramírez, un camarógrafo que fue separado del programa tras diversas denuncias por acoso.

“En más de una oportunidad sacaba la cabeza fuera de la cámara y decía ‘Qué linda tu calza’ y no sólo a mí sino que yo veía que lo hacía más con otras chicas”, comenzó la asesora de imagen.

“Yo soy más cubierta y uso otro tipo de ropa, pero a las chicas que están con un short cortito, que lo pueden hacer si se les da la gana, no me divertía que las espiara tanto, son muchas personas las que están trabajando y nunca había habido un problema y está buenísimo que ya no esté, yo le comenté a las chicas ´este señor ´y me decían bueno pero pobre, pobre nada”, enfatizó.

El hotel de los Famosos por El Trece.

“Sacaba la cabeza, te miraba y te guiñaba el ojo. No hay confianza. Nosotras las mujeres ya aprendimos a reconocer las miradas. No pasó tanto conmigo, creo que fue una vez, y lo que pasaba con las chicas no lo veía tanto, pero comentaron que sintieron eso”, agregó Blanco.

“Fue acoso lo que pasé, siempre está la misma inseguridad que tenemos las mujeres de si es o no es, denunciar a un compañero, finalmente está bueno que ya haya pasado, mientras yo estuve pasó desapercibido pero se ve que después fue avanzando”, finalizó Matilda.

Matilda Blanco opinó quién debería ganar

Para Matilda Blanco su paso por el reality “fue muy interesante, un buen experimento con uno mismo, sobre todo por el tema de los juegos que me costaban tanto”.

Ya fuera de El Hotel de los Famosos, Matilda Blanco opinió sobre su ex compañero, Alejander Caniggia. “Creo en el personaje de él, un personaje un poco real y personaje, divertido, cariñoso, educado, muchos pueden tener un pensamiento de cómo será o tenerle miedo pero es una persona bastante divertida y educado, más allá de meterse en el juego”.

Alex Caniggia empieza como staff en "El Hotel". (Captura El Trece)

Y fue por más, cuando le consultaron sobre quién sería el ganador del certamen, la estilista afirmó: “Me gustaría que gane Alexander Caniggia, es buen jugador, se mete en los juegos, hace la de él. Sería un gran candidato, además, divertido, puede ser, pero puede ganar cualquiera”.