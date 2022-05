Escandalosa pelea entre Matilda Blanco y Sabrina Carballo en El Hotel de los Famosos: “Mosquita muerta”

El ingreso de los exparticipantes para el repechaje generó un ambiente cargado de tensión en “El hotel de los Famosos”. Es que quienes estaban en competencia no tomaron bien que vuelvan a ingresar quienes habían sido eliminados y los que entraron, lo hicieron con ciertas ganas de venganza.

En estos días se dieron varios episodios de peleas, reclamos y bromas de mal gusto, pero uno de los enfrentamientos más escandalosos fue entre Sabrina Carballo y Matilda Blanco. La actriz no tomó bien que la asesora de modas no la saludara ni le dirigiera la palabra, por lo que se desató una tensa discusión.

El Hotel de los Famosos: el repechaje hizo estallar a los participantes que llevan dos meses encerrados.

Ante la pregunta de Sabrina sobre por qué no la saludaba, Matilda se mostró indiferente y respondió: “Sos una mosquita muerta” en un roce durante el desayuno.

Por lo que Carballo se acercó a Matilda para pedirle que no le faltara el respeto. “Matilda, sos una maleducada. Yo no estoy jugando. No me faltes el respeto porque la vas a pasar mal”, le advirtió. Molesta, la asesora fue al hueso: “¿Por qué no le vas a llorar a Chanchi? Andá a llorarle a Chanchi por lo que te dije... Andá a llorar”.

“Ella tira una piedra y cuando el otro se la devuelve le va a llorar a Chanchi. ¿Cómo se llama eso? Mosca muerta”, sostuvo Matilda detrás de cámaras.

“¿Quién sos para decirme que no te falte el respeto?”, cuestionó en el cara a cara con la actriz. “Sabrina Carballo”, expresó con seriedad y Matilda le retrucó: “Ah mirá vos, y yo Matilda Blanco”.

En ese momento intervino Locho Loccisano, quien se interpuso entre las dos para separarlas y les pidió que dejaran de discutir. Por lo que Sabrina abandonó la cocina y estalló en llanto entre sus compañeros de huéspedes, a tal punto de querer renunciar al juego.

Sabrina Carballo quiso abandonar el reality y el Chanchi Estévez la contuvo

Sabrina no contuvo las lágrimas y sus compañeros trataron de consolarla, pincipalmente el Chanchi Estévez, con quien tuvo una historia de amor en el pasado y los une un cariño especial.

“No gordo, yo no vine a hacer este programa, yo me quiero ir a mi casa”, le confesó a Chanchi mientras él trataba de contenerla.

“Si te dice mosquita muerta, tan muerta no estás porque seguís en el certamen y ella no”, le recordó el exfutbolista, que también aseguró que sus excompañeros “volvieron peor y más malos”.

Luego fue Martín Salwe quien habló apartado con ella y le dio un consejo para que haga oídos sordos: “Ellos buscan que te pongas mal, que se te parta la cabeza, que estés triste, porque su objetivo es sacarte de quicio con el tema de Chanchi y la estrategia”.