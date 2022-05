Matilda Blanco acusó a Sabrina Carballo de “mechera” por robarle en El Hotel de los Famosos

Matilda Blanco es una de las famosas que ingresó al hotel del Trece y tras su salida, no dudó en hablar de la convivencia con otros personajes de la televisión y las redes sociales. En ese contexto, acusó a Sabrina Carballo de “mechera” y de robarle un costoso maquillaje.

La asesora de modas quedó eliminada del reality tras perder en el “desafío de la H” justamente contra Sabrina. Aunque en LAM señaló que no fue esa situación lo que más le molestó, sino que se quedó con algo que era de ella.

“Estoy muy enojada. Ustedes saben que ella me sacó de ahí. ¡Bah! ‘me sacó' porque yo ya estaba bastante mal”, dijo Matilda sobre su cansancio corporal a esa altura de la competencia.

Y luego se decidió a contar lo que realmente le molestó y le hizo enojar de la actriz, una de las figuras fuertes del programa.

“Me hizo muchas, pero lo peor se merece que lo cuente en este lugar. Se quedó con un lápiz Dior mío”, reveló Matilda, mientras Mariano Caprarola repetía por lo bajo “Zorra. Mechera”.

“Se lo presté para que se haga una ceja, y nunca más volvió, y todavía lo estoy esperando. Eso no está bien, con lo que sale. Se quedó con una fortuna mía. Prácticamente todo mi trabajo está en ese lápiz”, señaló, irónica, Matilda.

“Ahora ya no lo quiero. Sabrina Carballo: mechera. Decía ‘Ya te lo devuelvo’. Yo me iba del hotel y ella decía ‘ya voy’”, recordó con amargura Matilda Blanco.

“¿Querés que te arruine la tarde? ¿Sabés con qué le saca punta? Con un cuchillo Tramontina”, acotó, picante, Caprarola.

Matilda Blanco relató el acoso sexual que sufrió en el hotel

atilda Blanco fue una de las últimas participantes en abandonar “El Hotel de Famosos”, y tras su salida pasó por diversos programas contando cómo fue su experiencia dentro del reality de El Trece.

Uno de ellos fue Mitre Live, conducido por Juan Etchegoyen, en donde se refirió a Patricio Ramírez, un camarógrafo que fue separado del programa tras diversas denuncias por acoso.

“Yo soy más cubierta y uso otro tipo de ropa, pero a las chicas que están con un short cortito, que lo pueden hacer si se les da la gana, no me divertía que las espiara tanto, son muchas personas las que están trabajando y nunca había habido un problema y está buenísimo que ya no esté, yo le comenté a las chicas ´este señor ´y me decían bueno pero pobre, pobre nada”, enfatizó.

“Sacaba la cabeza, te miraba y te guiñaba el ojo. No hay confianza. Nosotras las mujeres ya aprendimos a reconocer las miradas. No pasó tanto conmigo, creo que fue una vez, y lo que pasaba con las chicas no lo veía tanto, pero comentaron que sintieron eso”, agregó Blanco.

“Fue acoso lo que pasé, siempre está la misma inseguridad que tenemos las mujeres de si es o no es, denunciar a un compañero, finalmente está bueno que ya haya pasado, mientras yo estuve pasó desapercibido pero se ve que después fue avanzando”, finalizó Matilda.