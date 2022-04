El Chanchi Estévez insultó a Sabrina Carballo por el pasado y luego abandonó “El Hotel de los Famosos”

Sabrina Carballo y Maxi Chanchi Estévez protagonizaron una dura pelea en “El Hotel de los Famosos” que terminó en insultos y con el exfutbolista abandonando el reality. En medio de la cena discutieron, ambos se levantaron de la mesa, pero él armo su bolso y la valija y pasó el cerco con la idea de dejar el programa.

Desde que arrancó el reality y volvieron a verse luego de más de 11 años, mantuvieron varias peleas relacionadas a su pasado como expareja. Y pese a que pasó mucho tiempo, existen algunas asignaturas pendientes que salen a la luz cada vez que mantienen un entredicho.

El fin de semana ambos se dieron celos por su acercamiento a otros famosos. Pero la nueva pelea arrancó en el desayuno, cuando el exracing comentó de forma sorpresiva: “Estás re pu... mal, terrible, tenés ganas, es terrible”, en referencia a la abstinencia sexual que sostienen desde que empezó el programa.

El Chanchi Estévez insultó a Sabrina Carballo por el pasado.

“¿Qué decís? Pará porque a mí me contaron que vos al principio andabas tremendo”, contraatacó Sabrina. “Yo nunca nada, jamás”, aseguró el exjugador de fútbol, y detrás de cámara sentenció: “Yo no peleo con Sabrina, ella me pelea a mí”.

Aunque la pelea fue escalando y Chanchi fue el primero en estallar. “Es insoportable, quiere decirme a mí lo que me cocinaba mi mamá. No se puede hablar más, te hace la vida imposible”, aseguró el participante cada vez más molesto.

Con hartazgo, el ex futbolista le pidió: “¿Hacemos una cosa? No me hablés más y yo no te hablo más. ¿Podemos hacer eso?”.

Sabrina Carballo y el Chanchi estallaron en la cena del hotel

Al momento de la cena volvieron a discutir, solo que esta vez el descelance fue más dramático. “Me parecés un niño de 4 años, lo que te diga bancátela, hablalo, tratá de mejorar y enfrentálo”, le recriminó ella.

“A mí me mandaron al duelo de la H y fue justo después de casarme con vos; seguro fuiste vos el que picoteó para que me voten”, le reclamó. Más enojado que antes, Estévez recalcó que “por algo se había separado” y no pudo contener la mezcla de emociones que lo invandió.

Sabrina Carballo y el Chanchi se casaron en El Hotel de los Famosos.

“¿De verdad pensás que sos el DT de todo esto?”, cuestionó Carballo, indignada por las indirectas que le lanzaba el ex fubtolista. “Podés volver a la H, tenés unas ganas terribles parece”, retrucó Chanchi.

“Creo que me hace la contra porque sabe que tengo razón, esa es la verdad”, opinó Sabrina detrás de cámaras, además de afirmar que Pato Galván estaba en lo correcto cuando afirmaba que el ex Rácing “manipulaba al resto para su conveniencia”.

“Sos una máquina de hablar boludeces querida. Sos una pesada. Todo el tiempo hablando, todo el día hablás. ¿Quién te creés que sos? Dios mío, esta piba”, estalló Chanchi, dejó su plato recién servido sobre la mesa y se fue del comedor.

El Chanchi Estévez armó las valijas y se fue

El Chanchi juntó sus cosas, armó las valijas y se fue. “Lo mejor para descomprimir es dar un paso al costado. A Sabrina le molesta todo”, dijo al respecto.

Luego le comunicaron a Sabrina que él se había ido y la actriz explicó desde la angustia: “No es fácil porque Maxi no es una persona ‘x’, hay amor y hay enojo también, pero para mí como no nos separamos bien quedó todo así”.

Después de comunicarle que su ex pareja había dejado la competencia, se sinceró en las grabaciones posteriores: “Cuando me dicen que se fue ahí me vuelvo loca y lo voy a buscar”.

“Siento culpa, no quiero que se vaya así”, reconoció, y se dirigió al portón de madera para pedir hablar con él durante unos minutos. Chanchi le pedía que se fuera, y ella le rogaba: “Mirame, por favor. Si vos te vas, yo me voy atrás tuyo”.

Sin cambiar de postura ni por un segundo, el participante le insistió: “No quiero, no quiero hablar, no te pongas mal, después hablamos”. Y detrás de cámara volvió a criticar a la actriz: “Sabrina se pasa de rosca con protegerme, es así con todo el mundo, y conmigo más exagerado aún”.