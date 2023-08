Luchaba para no quedarse dormida mientras estudiaba en un colectivo, se viralizó y todos salieron a apoyarla

Es un saber general para estudiantes de todo el mundo que hay meses que son mucho más ajetreados que otros. En esas épocas, los jóvenes y adultos que se encuentran en su paso por alguna institución educativa, aprovechan cada minuto libre del día para destinar a sus estudios. Por ello, la imágen de una joven que se quedó dormida en un colectivo mientras leía movilizó a las redes y se volvió el espacio destinado a mensajes de apoyo y empatía.

Ya sea por la entrega de trabajos o la llegada de exámenes finales, hay períodos del año en que ver a jóvenes de escuelas secundarias o universitarios con libros y apuntes en el transporte público es moneda corriente. Muchos de ellos encuentran en estas “horas muertas”, la oportunidad de repasar para algún exámen o profundizar sus conocimientos.

En los últimos días, un video en el que se ve a una joven luchando por quedarse despierta mientras estudia en un viaje en colectivo dio la vuelta al globo y los usuarios que se identificaron con ella le escribieron sentidos mensajes de ánimo.

“Un día entenderás que tu esfuerzo no fue en vano. Te diré una sabia frase militar ‘la fortaleza radica en el dominio de tu mente’, así que tú puedes”, “No te rindas”; “La recompensa llegará” y “No te rindas, por favor, lo vas a lograr” fueron algunos de los alientos que los internautas le dedicaron a la estudiante que no ha sido identificada.

Y es que no hizo falta más información sobre la protagonista de las imágenes para entender el gran esfuerzo que estaba realizando. Luego de que otro usuario reconociera que “todos los que hemos estudiado hemos pasado por eso”, más internautas vieron la oportunidad de contar sus experiencias y dar y recibir apoyo.

“Una vez estudié durante dos noches para un exámen y terminé durmiendo a la hora de la prueba”; “Estos días me siento muy cansada, estoy estudiando lejos de casa. Extraño mucho a mis padres y a mi hermana”; “Trabajo y estudio, hago estudiar a mi hija, vivimos juntos en un cuarto pequeño alquilando. El sueldo no da, necesito un abrazo y que me digan que todo estará bien”; publicaron en el video que supera las 670 mil reproducciones.

