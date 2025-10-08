Los jilgueros visitarán en bandada el jardín si dejás semillas y cáscaras de frutas cerca de los árboles

Un truco natural y estratégico puede lograr la visita de pájaros como los jilgueros para ayudar a las plantas del jardín de casa.

En las mañanas de primavera los jardines se llenan de vida con el sonido de pequeños pájaros que buscan alimento, entre ellos los jilgueros. Por eso existe una manera de atraerlos de manera sencilla y disfrutar de esos visitantes que visitan y llenan de vida el jardín. Solo se necesitan algunas semillas y cáscaras de frutas.

Los jilgueros tienen un canto especial y eso agrada a cada persona durante las primeras horas del día. Aunque suelen ser tímidos y selectivos a la hora de acercarse a los hogares, pero esta fórmula es muy efectiva para invitarlos. Las semillas y algunas cáscaras de frutas se convirtieron en el método preferido de quienes aman observarlos de cerca.

Las semillas de girasol son su mayor debilidad gracias a su alto contenido energético, ideal para mantener su metabolismo activo durante los días frescos.

También disfrutan de las cáscaras de frutas dulces como manzanas y peras, que aportan vitaminas y un aroma irresistible.

Según el sitio Cornell Lab of Ornithology, los jilgueros se sienten más seguros en zonas donde la comida está expuesta en lugares altos o entre arbustos densos.

Por eso, lo ideal es colocar los comederos a cierta altura, rellenarlos con semillas peladas y combinar con trozos de cáscaras frescas o algo secas.

Otro punto importante es evitar el uso de pan o alimentos procesados, ya que estos pueden alterar su digestión. Pero para que esta idea funcione debemos mantener la zona limpia y libre de residuos, porque eso incentiva su regreso, y eso hace que las aves valoren el espacio que le dan las personas, siendo un punto de encuentro diario.

Las cáscaras de manzana y pera desprenden un aroma que actúa como llamada natural, sobre todo cuando se mezclan con las semillas de girasol.

También se recomienda colocar un pequeño cuenco con agua limpia, ya que los jilgueros la usan tanto para beber como para bañarse.

Para que las aves se integren al jardín no debemos usar pesticidas ni aerosoles cerca del área de alimentación, ya que estos productos pueden dañar la salud de las aves y contaminar el suelo. Con estas medidas simples, los jilgueros pueden visitar el jardín durante toda la temporada, especialmente en primavera y verano cuando más buscan alimento natural. La visita de pájaros como los jilgueros al jardín embellecen el entorno, pero también ayudan a mantener el equilibrio natural. Su presencia indica que el ambiente está sano y libre de químicos. Solo necesitan un poco de semillas de girasol y cáscaras de frutas dulces como la manzana y la pera. Es una idea para refugiarlos y al mismo tiempo cuidar la naturaleza más cercana.