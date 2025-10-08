8 de octubre de 2025 - 18:55

Pocos lo saben: por qué se infecta el árbol de paraíso y cómo recuperarlo

Es uno de los árboles más comunes en patios y veredas, pero sus señales de infección comenzaron a generar preocupación hace un tiempo prolongado.

Su aspecto débil y las hojas deterioradas llaman la atención de las personas que lo consideran un árbol fuerte.

Su aspecto débil y las hojas deterioradas llaman la atención de las personas que lo consideran un árbol fuerte.

Foto:

WEB
Por Redacción

El árbol de paraíso, conocido por su sombra generosa y su rápido crecimiento, continúa sufriendo un daño invisible que se extiende con facilidad. En algunas regiones comenzó a notarse que muchas de estas especies presentan hojas secas, ramas quebradizas y una caída repentina del follaje sin causa aparente.

Leé además

En tu jardín, las plantas del romero transforman la jardinería con aroma.

El arbusto que perfuma el aire y casi no necesita agua: ideal para el jardín

Por Ignacio Alvarado
No se necesitan productos químicos ni gastos adicionales. Es una forma sencilla de mantener el jardín verde.

Cómo eliminar las malas hierbas del jardín con 2 métodos simples

Por Redacción

No es un problema de sequía o una simple plaga, ya que suele tener una raíz más profunda. De hecho, algunos especialistas señalan que el problema está vinculado a una infección silenciosa que afecta el sistema interno de la planta. Por eso, detectarlo a tiempo puede marcar la diferencia entre salvarlo o perderlo definitivamente.

árbol de paraíso
Su aspecto débil y las hojas deterioradas llaman la atención de las personas que lo consideran un árbol fuerte.

Su aspecto débil y las hojas deterioradas llaman la atención de las personas que lo consideran un árbol fuerte.

Qué problema causa la infección en el árbol de paraíso

El árbol de paraíso es una especie resistente, y por eso todas las personas lo tiene frente a sus casas o patios, pero en los últimos años ha sido víctima de una enfermedad provocada por un hongo del suelo conocido como Fusarium oxysporum.

  • Este microorganismo ataca el sistema vascular de la planta, impidiendo el paso del agua y los nutrientes hacia las ramas y hojas.
  • La infección comienza en las raíces y, con el tiempo, asciende por el tronco, provocando un aspecto marchito y pérdida de color en el follaje.
  • Según un estudio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), este tipo de fusariosis afecta a gran parte de los ejemplares urbanos, especialmente en zonas con alta humedad o suelos compactados.
  • La aparición de grietas en la corteza, hojas amarillentas y ramas secas que se desprenden fácilmente, son síntomas claros y comunes que pueden encontrarse.

Además, el debilitamiento del árbol lo vuelve más vulnerable a otros insectos, como el barrenador, que aprovechan las heridas para reproducirse y agravar el daño.

El uso de fertilizantes naturales y la mejora del drenaje del suelo son las primeras medidas para frenar el avance del hongo. Aunque también se recomienda eliminar las ramas más afectadas para evitar que la infección se propague a otros árboles cercanos.

árbol de paraíso
Su aspecto débil y las hojas deterioradas llaman la atención de las personas que lo consideran un árbol fuerte.

Su aspecto débil y las hojas deterioradas llaman la atención de las personas que lo consideran un árbol fuerte.

Cómo recuperar el árbol de paraíso una vez enfermo

La recuperación del árbol depende del estado en el que se detecte la infección.

  • Si el daño no está avanzado, puede aplicarse un tratamiento de desinfección del suelo con fungicidas biológicos a base de Trichoderma harzianum, un hongo beneficioso que combate el Fusarium de manera natural. Este método ecológico mejora la salud del suelo y estimula las defensas naturales del árbol.
  • También, una opción recomendable es airear la tierra que rodea las raíces, incorporar compost orgánico y regar solo cuando el terreno esté seco para evitar el exceso de humedad que favorece la propagación del hongo.
  • Si el árbol presenta ramas totalmente secas, deben podarse con herramientas desinfectadas y sellar los cortes con pasta cicatrizante. Este paso evita que otros agentes patógenos ingresen por las heridas.

La clave de recuperarlo está en la observación temprana. Un follaje que comienza a ponerse amarillo o una pérdida repentina de hojas pueden ser las primeras señales de que el sistema vascular del árbol está comprometido.

árbol de paraíso
Su aspecto débil y las hojas deterioradas llaman la atención de las personas que lo consideran un árbol fuerte.

Su aspecto débil y las hojas deterioradas llaman la atención de las personas que lo consideran un árbol fuerte.

El árbol de paraíso puede parecer fuerte, pero su debilidad ante los hongos del suelo lo convierte en una especie que requiere atención. Por eso, es indispensable detectar los síntomas a tiempo, mejorar el suelo y aplicar tratamientos biológicos puede salvarlo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Las plantas ayudan en jardinería, mejoran el jardín y previenen humedad.

La planta que absorbe la humedad y evita el moho en casa

Por Ignacio Alvarado
Una mujer murió aplastada por un árbol que cayó sobre su auto durante el temporal de fuertes vientos en Maipú el viernes 26 de setiembre

Un vecino de Maipú denunció en Aconcagua Radio: "La muerte de esta mujer era 100% evitable"

Por Redacción
Árbol se presentará el sábado en Nido Club. Recorrerán Argentina, Chile y México con una gira por los 30 años de la banda, mientras preparan nuevo disco.

Árbol celebra 30 años de rock alternativo en Mendoza y anuncia un disco nuevo para 2026

Por Sara Lombino
Las plantas en tu jardín demuestran que la jardinería atrae vida y pájaros.

El árbol que atrae pájaros y llena de vida tu espacio verde

Por Ignacio Alvarado