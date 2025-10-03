Árbol celebra 30 años de rock alternativo en Mendoza y anuncia un disco nuevo para 2026

La banda se presentará este sábado en Nido Club. La gira por 30 años de Árbol los llevará a recorrer Argentina, Chile y México, mientras preparan un nuevo disco.

Árbol se presentará el sábado en Nido Club. Recorrerán Argentina, Chile y México con una gira por los 30 años de la banda, mientras preparan nuevo disco.

Árbol celebrará 30 años de carrera con un show a puro rock alternativo en Nido Club -ex N8-, de Mendoza. En dos horas recorrerán grandes clásicos de la banda como El Fantasma, Pequeños Sueños o Trenes, Camiones y Tractores, así como su último disco, Hongo, publicado en 2022. La gira los llevará a recorrer distintas provincias de Argentina, Chile y México.

Formada en 1994 en Provincia de Buenos Aires, Árbol se consolidó como una de las bandas más originales del rock alternativo argentino gracias a su particular fusión de estilos como el rock, hip hop, cumbia, folklore y reggae. Editó discos que marcaron profundamente a la juventud de principios de los 2000 e influyeron en la escena musical del momento, como los icónicos discos Guau! (2004) y Miau! (2006).

En los últimos años lanzaron singles con reversiones de canciones propias y ajenas. Así nació la versión de Pequeños Sueños, junto a Natalie Pérez; Prejuicios (Osvaldo), junto a Lng Sht y Ya Lo Sabemos, junto a Sebastián Teysera de La Vela Puerca,. También se animaron con canciones de otros artistas, como el trap Pintao de Duki, que reeditaron en versión rock; La güera Salomé, que Lía Crucet popularizó en Argentina a fines de los 80. También editaron Bancate Ese Defecto, de Charly García que conserva al artista original y, recién al final, se pone más arbolera y pesada. Con este proyecto demostraron, una vez más, que el conjunto no tiene miedo a explorar nuevos estilos y dejar su marca en cada uno de ellos.

Luego de una década sin publicar nueva música propia, en 2022 volvieron al ruedo con su disco Hongo. "Lo disfrutamos mucho porque nos fuimos pimponeando las canciones desde antes de la pandemia. Yo vivo en México hace 14 años, así que estamos acostumbrados a trabajar así, a distancia. Después quisimos entrar al estudio a grabar así, sin ensayar y producir las canciones en tiempo real, para que salgan lo más frescas posibles", expresó Pablo Romero, vocalista de la banda.

El disco incluye canciones nuevas como León Solitario, junto a Gustavo Santaolalla, Quique de Café Tacvba, Celso Piña y Juan Manuel Torreblanca. "Fue un lujo volver a trabajar con Gustavo, con quien compartimos los primeros tres discos de Árbol. Quedamos muy contentos con el resultado de la canción y del disco en general. Ahora estamos trabajando en material nuevo para fines del 2026, con canciones inéditas y un repertorio diferente, queremos abordar otras cosas", adelantó.

Fingieron ser periodistas y les cambió la vida En el 96, Café Tacvba realizaba una conferencia de prensa en Buenos Aires para presentar el disco Re. Entonces "nos hicimos pasar por periodistas gracias a un amigo que nos dio las acreditaciones. Nos metimos a la conferencia y le pasamos un disco a cada uno de los músicos porque queríamos tocar con ellos, que nos invitaran a una gira. Nunca pensamos que podía llegar a Gustavo, pero Rubén, de Café Tacvba, lo escuchó, le gustó y se lo pasó. Se lo dejamos un jueves y el sábado nos estaba llamando Gustavo, que estaba armando su sello Surco, y ya había grabado a Molotov y a Peyote Asesino. "Tenemos muy incorporado el modus operandi de Santaolalla, que es producir muchas más canciones de las que después salen en el disco. Hemos hecho más de 50 o 60 canciones por cada disco publicado", expresó Romero acerca de la experiencia de trabajar tantos años con el artista, y agregó que "las que van quedando afuera, las dejamos ahí. No las usamos en nuevos proyectos porque constituyen una foto de un momento de la banda y de lo que está transcurriendo también en la sociedad y en el mundo". Luego de 30 años compartidos, hoy es un amigo más de los integrantes de Árbol: "A mí particularmente me marcó y me dio un oficio que es la producción", explicó Romero. El vocalista, también se dedicó a la producción de discos como Sin Restricciones y Don de Miranda!, y trabajó con bandas como Cuentos Borgeanos, Los Tipitos y Los Pericos, en Argentina, o Yokozuna, Comisario Pantera Majo Aguilar, en México. Árbol, 30 años La banda se presentará el sábado 4 de octubre a las 21, en Nido Club, ubicado en el cruce de avenida Mitre y Godoy Cruz, de Ciudad - ex N8. Las entradas se encuentran a la venta en Tuentrada.com.