Los hijos de Luisana Lopilato y Michael Bublé acuden a una escuela estatal: cuáles son las razones

Sin lugar a dudas, la pareja conformada por Michael Bublé y Luisana Lopilato es una de las que más llamó la atención en diferentes ocasiones y por distintas temáticas. Esta vez, el foco de la noticia se basa en la educación que reciben sus hijos.

Familia Lopilato - Bublé.

Hace varios años que las dos celebridades conformaron una gran familia con la que viven en Canadá, país originario del cantante. El numeroso clan está compuesto por: Noah de 9 años, Elías de 7, Vida de 4, y Cielo de siete meses.

Cuando la blonda comenzó la temporada con “Casados con hijos en el teatro”, todos se mudaron a Buenos Aires. A pesar de esto, se reveló un detalle muy particular de sus vidas en Norteamérica.

Según los datos filtrados por ellos mismos, todos sus hijos en edad escolar acuden a una escuela estatal. No se trata de cualquier institución, sino a la que Michael Bublé acudió durante toda su infancia.

Porqué los hijos de Lopilato van a una escuela estatal

En una entrevista actual, Michael Bublé habló de la importancia de que cada uno de los padres cumpla con sus responsabilidades laborales, pero también estén presentes en la crianza de sus hijos. “No estaré de gira durante ciertos meses el próximo año porque ella estará filmando una película, así que seré papá en el set. Luego, ella hará lo mismo por mí”, manifestó el artista.

En otro momento, comentó que sus pequeños van a la misma institución educativa que él cuando era joven. “Hay este olor especial en todos los pasillos, me acuerdo de todo. Los mismos maestros, los niños con los que fui a la escuela son las mismas personas con las que llevo a mis hijos a la escuela ahora”, se conmovió.

Sobre esto, aseguró que lo hace para que ninguno de ellos se sienta diferente y pueda actuar como un niño común y corriente a pesar de ser hijos de dos celebridades, entre ellas uno de los cantantes más importantes del país.

El emotivo mensaje de cumpleaños de Bublé para Luisana Lopilato

“La primera vez fue probablemente un momento extraño para ellos y para mí también. No querrás actuar como si pensaras que eres especial, no querrás ser demasiado distante. Podrían decir: ‘Oye, obtuviste el Grammy, bien por ti’. Pero no están impresionados”, aclaró fundamentándose.