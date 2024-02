¿Qué hacen Luisana Lopilato y Michael Bublé junto a Harry y Meghan? Las fotos lo revelan todo

Michael Bublé y Luisana Lopilato se unieron al Príncipe Harry y Meghan, los duques de Sussex, en un evento deportivo especial en Vancouver, Canadá.

La pareja real británica invitó a la pareja de celebridades al último día de los Juegos Invictus One Year To Go, donde se unieron a veteranos de las Fuerzas Armadas Canadienses y ex alumnos de Invictus en el Centro Comunitario Hillcrest.

Todas las fotos de Luisana Lopilato y Michael Bublé junto a Harry y Meghan (REUTERS/Jennifer Gauthier)

Durante el evento, el Príncipe Harry participó en una sesión de curling en silla de ruedas junto a Michael Bublé, mientras Meghan y Luisana Lopilato animaban desde la banda.

Las imágenes capturaron la camaradería entre las parejas mientras compartían momentos de deporte y apoyo mutuo.

Así es por dentro la fabulosa cocina de Luisana Lopilato en Canadá

La cocina de Luisana Lopilato en Canadá ha capturado la atención de sus seguidores en las redes sociales, quienes elogian su estilo sobrio y elegante.

La actriz argentina, radicada en Canadá desde hace años junto a su esposo, el cantante Michael Bublé, ha compartido imágenes de su hogar en Vancouver, revelando un espacio luminoso y amplio que refleja su gusto por el diseño interior.

La presencia constante de Luisana en las redes sociales no solo revela su carrera profesional en ascenso, sino también su dedicación como madre de cuatro hijos, fruto de su relación con Michael Bublé.

La cocina de la residencia de Luisana Lopilato es un espacio destacado en su hogar. Totalmente equipada y luminosa, cuenta con una amplia barra central que divide los diferentes sectores, permitiendo a la familia moverse con comodidad.

Los muebles blancos y metalizados aportan un toque de modernidad y luminosidad al ambiente, creando un espacio acogedor y funcional.

Un detalle que ha llamado especialmente la atención es la presencia de 12 hornallas en la cocina, lo que beneficia a una familia numerosa como la de Luisana y Michael.

Así es la cocina de Luisana Lopilato en Canadá

