19 de abril de 2026 - 09:50

Los argentinos coinciden: "Para que el puré de papas quede más cremoso y delicioso, el truco es añadir ajo confitado"

Cocinar las papas con piel y sumar dientes de ajo cocidos a fuego lento en aceite permite obtener notas dulces y ahumadas que elevan la receta tradicional.

El agregado de ajos confitados revoluciona el clásico puré de papas.

El agregado de ajos confitados revoluciona el clásico puré de papas.

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Por Sofía Serelli

El puré de papas es un clásico universal, pero en Francia se considera un arte. Los chefs galos guardan un secreto bajo la manga para evitar texturas líquidas o arenosas: el uso de ajo confitado. Esta técnica, que gana terreno entre los argentinos, transforma un acompañamiento básico en el verdadero protagonista de cualquier mesa hogareña.

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Para elevar el potencial del puré, los expertos aseguran que el ajo confitado es una absoluta delicia que aporta matices únicos. A diferencia del ajo crudo, el proceso de cocción lenta suaviza su sabor intenso y resalta notas dulces y ahumadas que combinan a la perfección con el tubérculo.

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El secreto del confitado y el manejo de la papa

Confitar ajos es un proceso sencillo que se puede realizar en casa cocinando los dientes a fuego lento en aceite de oliva o manteca hasta que queden tiernos. Este paso previo es fundamental para lograr la textura untuosa, característica de la gastronomía francesa.

Para obtener el puré más sabroso, los especialistas recomiendan seguir estos pasos fundamentales:

  1. Hervir las papas con piel en agua con sal para evitar que absorban agua en exceso y pierdan consistencia.
  2. Pelar las unidades mientras todavía están calientes para facilitar el proceso y evitar que la masa se enfríe.
  3. Triturar la preparación junto con leche caliente y manteca para asegurar una masa homogénea y sin grumos.
  4. Añadir los ajos confitados al final de la preparación y salpimentar según la preferencia personal.
    Embed - AJOS CONFITADOS DELICIOSOS y Perfectos para CONSERVA

Ajo: por qué hace la diferencia

La diferencia entre un puré mediocre y uno de alta cocina reside en evitar la textura líquida o arenosa. Al triturar la mezcla con leche caliente y manteca, se garantiza que la consistencia sea cremosa en lugar de grumosa. La incorporación final del ajo confitado es lo que termina de sellar el perfil gourmet de la receta.

Esta técnica permite que el plato deje de ser un mero complemento. Al dominar el punto de cocción y la suavidad del ajo, se logra una receta que destaca por su profundidad de sabor y elegancia. Es un método infalible que siempre garantiza resultados perfectos en la cocina.

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