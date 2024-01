Llega los primeros días de febrero a Netflix para hacerte morir de risa: tiene solo 10 capítulos

Si enero sorprendió con sus producciones nuevas en Netflix, febrero no se quedará atrás. La plataforma más grande de streaming mundial no deja de sumar usuarios y con eso, no deja de actualizar su catálogo.

Hace semanas se confirmó que llegará la segunda entrega de una de las series que supo estar entre las más vistas en 2022 y con sus nuevos capítulos, de no más de 30 minutos cada uno, buscará recuperar ese lugar.

La segunda temporada comienza en febrero.

Si aún no viste la primera temporada te recomendamos que busques en Netflix y veas los primeros diez capítulos de “Machos Alfa”.

Esta producción, creada y dirigida por Laura Caballero y Alberto Caballero tendrá nuevamente a todos muriendo de risa minuto tras minuto. “Pedro, Luis, Raúl y Santi son cuatro amigos que se sienten perdidos en la nueva era de empoderamiento femenino y que luchan por adaptarse, cada uno a su propia manera” narra la sinopsis.

Como bien lo indica su nombre esta historia seguirá las nuevas anécdotas de estos cuatro amigos que comienzan a perder sus privilegios e identidad por el cambio de época.

Cuando se estrena la segunda temporada de Machos Alfa

La nueva temporada estará disponible en Netflix el 9 de febrero y veremos estos amigos cercanos a los cuarenta años, pondrán en práctica lo aprendido en un curso para desconstruirse. Pero la realidad puede llegar a ser más difícil de lo que imaginan.

Su primera temporada se estrenó en el 2022 y fue todo un éxito. En aquel entonces se mantuvo dentro del Top 10 durante varias semanas. Así es que, si te quieres poner al día para su próximo estreno en febrero y morir de risa, aún estas a tiempo.

El reparto de la ficción vuelve a contar con Fernando Gil (Pedro), Gorka Otxoa (Santi), Fele Martínez (Luis), Raúl Tejón (Raúl) y no descarta sumar nuevos personajes femeninos, que hagan aún más difícil llegar al objetivo a estos cuatro cuarentones.