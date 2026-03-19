Las croquetas brasileras que enloquece a todos por su sabor: crocantes por fuera y cremosas por dentro

Esta comida es una de las más emblemáticas de Sudamérica. Además, reune ingredientes que son fáciles de conseguir.

Esta receta de Brasil enloquece a todos por su sabor único.

La coxinha de frango es una de las comidas callejeras más populares de Brasil. Este bocado, similar a una croqueta o bomba frita, tiene forma de lágrima y está relleno con pollo desmenuzado y queso cremoso. Su textura crujiente por fuera y suave por dentro la convirtió en un clásico infaltable en bares, panaderías y fiestas brasileñas.

Esta preparación forma parte de los llamados salgadinhos, pequeños bocados salados que se consumen como snack o entrada. Su nombre proviene de la palabra portuguesa coxa, que significa “muslo”, ya que originalmente su forma imitaba una pequeña pata de pollo. Con el tiempo, la receta se popularizó en todo Brasil y hoy es uno de los platos más queridos de la gastronomía del país.

Tradicionalmente, este plato se rellena con pollo desmenuzado y queso catupiry, un queso crema muy típico de Brasil. Sin embargo, fuera de ese país suele reemplazarse por mozzarella u otro queso cremoso que permita lograr una textura similar.

Receta Esta receta de Brasil enloquece a todos por su sabor único. web Ingredientes Para la masa

Caldo de pollo.

25 g de manteca.

1 cucharada de pimentón.

2 tazas de harina común. Para el relleno:

1 pechuga de pollo.

Verduras.

1 cebolla mediana.

2 dientes de ajo.

1 cucharada de pimentón.

1 cucharadita de cúrcuma.

1 cucharada de extracto de tomate.

Queso mozzarella en cubos. Receta Esta receta de Brasil enloquece a todos por su sabor único. web Paso a paso para hacer esta receta Primero se cocina la pechuga de pollo en agua junto con las verduras hasta que esté bien tierna. Luego se retira, se deja enfriar y se desmenuza. El caldo de cocción se reserva porque se utilizará para la masa. En una sartén se sofríen la cebolla y el ajo picados hasta que estén transparentes. Después se agrega el pollo desmenuzado, el pimentón, la cúrcuma, el extracto de tomate y un pequeño chorrito de caldo. Cocinar unos minutos. Para la masa, se coloca en una olla el caldo de pollo junto con la manteca y el pimentón. Cuando comienza a hervir se incorpora la harina de golpe y se mezcla constantemente hasta formar una masa homogénea que se despegue de la olla. Una vez tibia, se toman porciones de masa, se aplastan con la mano y se coloca en el centro un poco del relleno de pollo junto con un cubito de mozzarella. Luego se cierra formando la clásica forma de lágrima o muslito. Finalmente, las coxinhas se rebozan y se fríen en abundante aceite caliente hasta que estén doradas y crocantes. El resultado es un bocado irresistible: crujiente por fuera, cremoso por dentro y lleno de sabor. No es casualidad que sea uno de los íconos más queridos de la cocina brasileña.