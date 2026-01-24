24 de enero de 2026 - 09:58

Las alacenas pasaron de moda: la nueva tendencia que se impone en las cocinas en 2026

Nuevas tendencias para 2026 priorizan el espacio y la funcionalidad. Descubrí cómo reemplazar la alacena y dar otro aspecto a tu cocina.

Con este set de frascos, ya podés dejar atrás las alacenas de tu casa.

Foto:

web
Por Alejo Zanabria

En 2026, las cocinas experimentan un cambio radical. La tendencia de eliminar las alacenas se impone con fuerza. Los estantes abiertos se convierten en el nuevo estándar, ya que responde a un deseo de las familias para tener mayor funcionalidad y estética en el hogar.

Cocina
Los beneficios de esta tendencia qué está de moda

La eliminación de alacenas promueve un ambiente más ligero, ya que los estantes abiertos generan una sensación de amplitud, la cocina se transforma en un espacio más acogedor y accesible y la decoración se vuelve parte de la experiencia culinaria.

Además, los estantes permiten una fácil visualización de los ingredientes disponibles. Esto facilita la preparación de recetas y fomenta la creatividad. Los cocineros caseros disfrutan de tener todo a la vista. La organización se convierte en un aliado en la cocina.

Cocina
Entre los productos más ideales para este tipo de cocina, los combos de - suelen venir de a cinco unidades- frascos de plásticos herméticos con tapa rectangulares se presentan como la mejor opción. Estos frascos no solo son funcionales, sino que también aportan un toque de elegancia.

Además, su diseño apilable y transparente permite una fácil visualización y organización, ideal para cualquier cocina moderna. Con un cierre seguro tipo clip, estos frascos son perfectos para almacenar cereales, legumbres y snacks.

