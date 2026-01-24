Las alacenas pasaron de moda: la nueva tendencia que se impone en las cocinas en 2026

Nuevas tendencias para 2026 priorizan el espacio y la funcionalidad. Descubrí cómo reemplazar la alacena y dar otro aspecto a tu cocina.

En 2026, las cocinas experimentan un cambio radical. La tendencia de eliminar las alacenas se impone con fuerza. Los estantes abiertos se convierten en el nuevo estándar, ya que responde a un deseo de las familias para tener mayor funcionalidad y estética en el hogar.

Los estantes permiten exhibir productos de cocina atractivos. Los foodies y cocineros caseros encuentran en esta tendencia una oportunidad para mostrar su estilo. La organización y el diseño se vuelven esenciales en la cocina moderna. Además, la elección de productos se convierte en un reflejo de la personalidad de cada uno.

Los beneficios de esta tendencia qué está de moda La eliminación de alacenas promueve un ambiente más ligero, ya que los estantes abiertos generan una sensación de amplitud, la cocina se transforma en un espacio más acogedor y accesible y la decoración se vuelve parte de la experiencia culinaria.

Además, los estantes permiten una fácil visualización de los ingredientes disponibles. Esto facilita la preparación de recetas y fomenta la creatividad. Los cocineros caseros disfrutan de tener todo a la vista. La organización se convierte en un aliado en la cocina.

Entre los productos más ideales para este tipo de cocina, los combos de - suelen venir de a cinco unidades- frascos de plásticos herméticos con tapa rectangulares se presentan como la mejor opción. Estos frascos no solo son funcionales, sino que también aportan un toque de elegancia.

Además, su diseño apilable y transparente permite una fácil visualización y organización, ideal para cualquier cocina moderna. Con un cierre seguro tipo clip, estos frascos son perfectos para almacenar cereales, legumbres y snacks.