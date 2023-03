Lali Espósito fue distinguida por la Legislatura porteña como “Personalidad destacada de la cultura”

La vida de Lali Espósito no deja de ser un increíble revolución. Desde que comenzó con su gira llamada “Disciplina Tour”, todo en su vida es exitoso y distinguido, además de ser reconocido en gran parte del mundo. Esta vez su arte fue destacada por la legislatura porteña.

Juglares de Vendimia. Fiesta Nacional de la Vendimia 2023. Lali explotó el teatro griego con su pop en la segunda repetición. Foto: Mariana Villa / Los Andes

En sus historias de Instagram se mostró muy ansiosa y contó las sensaciones vividas a sus seguidores: “Es muy raro porque me da entre pudor y alegría”, dijo y luego agregó: “Estoy emocionada por recibir esta distinción, agradecida y ansiosa”.

Distinción a Lali Espósito.

Como era de esperarse, los encargados del evento organizaron todo el desarrollo del mismo para poder destacar las razones que llevaron a que se realizara dicha distinción. Durante varios minutos recorrieron los trabajos que Lali Espósito realizó desde que comenzó en la televisión con apenas 10 años, hasta luego convertirse en una de las líderes del pop latinoamericano.

Lali Espósito

Todo el esfuerzo y la valentía llevada a cabo por Lali fue vista por miles de fanáticos, seguidores y hasta por autoridades del estado que valoraron su participación activa en las luchas del feminismo.

Los mensajes de los famosos

Como parte de esta distinción y gran festejo, en las imágenes que pudieron disfrutarse en una gran pantalla también se mostraron videos de distintos artistas como Cris morena y Adrián Suar que felicitaron a la actriz y cantante. “Es la mejor para representarnos en el mundo entero por su talento”, dijo Cris Morena. Por su lado, Adrián Suar agregó: “Estoy muy feliz por todo lo que te está pasando, sos una persona muy talentosa”.

Como si esto fuese poco, Soledad Pastorutti, quien realizó un gran trabajo junto a ella en “La voz Argentina”, valoró que la joven tuviese tanto talento y que con muchísimo esfuerzo y corta edad se convirtiera en una de las figuras más importantes del espectáculo argentino.

Luego de observar y emocionarse por estos mensajes, Mariana Espósito dio un extenso discurso: “Gracias a todos los diputados por esto, que era impensado para mí. Uno puede pensar en lo que es el éxito para uno y tener pequeños objetivos, pero no puede imaginar representar a las mujeres que admira ni a los hombres con los que trabajo ni a las personas que me rodean”.

Lali Espósito, acostumbrada a las paradas bravas que le propone su carrera. Este sábado a la noche pudo tachar de su lista "Brillar con mi show a escala estadio". (Gentileza @massa.ph)

Antes de terminar, agradeció a su público: “Esto me excede, a mí me hizo la gente. Es algo que realmente lo siento, la gente me puso en este lugar. Si estoy acá es gracias por la gente, que al final agradece que uno nunca se olvide quién es”.