La verdura más saludable del mundo puede cultivarse en casa: mejora la visión y la salud cardiovascular

Una verdura considerada la más saludable por su valor nutricional puede crecer en espacios pequeños y sumar beneficios claves para el cuerpo.

El berro de agua combina sencillez para cultivarlo en casa y además aporta un perfil nutricional saludable difícil de igualar.

Esta verdura siempre se la asimila a una planta por su forma y crecimiento, pero estudios indican que es la hortaliza más saludable y que tiene beneficios indispensables para la salud. Puede cultivarse en casa por su sencillez y porque no necesita un lugar único. Además, necesita cuidados simples para luego ser ingerida en ensaladas u otros platos.

Un estudio en la revista Preventing Chronic Disease, dictaminó que esta especie posee la mayor cantidad de nutrientes y sus efectos son antioxidantes y antiinflamatorios , además de proteger el corazón y el hígado. Su tamaño es modesto, pero lo más curioso es que su cultivo puede ser doméstico, ya que resulta más accesible de lo que se cree.

Esta hortaliza encabezó la lista de los alimentos más saludables basada en densidad de micronutrientes.

Todas estas características transforman esta simple verdura en una opción nutritiva para sumar a la alimentación diaria. Su versatilidad culinaria también lo favorece, ya que puede consumirse fresco en ensaladas, en sándwiches, sopas o incluso en licuados verdes que realzan su sabor picante suave.

Cómo cultivar berro en casa de manera simple El berro de agua puede desarrollarse sin grandes cuidados y se adapta bien a hogares urbanos. Necesita humedad constante, algo que puede lograrse con un recipiente ancho lleno con unos pocos centímetros de agua o mediante macetas con sustrato siempre húmedo.

Otro beneficio de su cultivo doméstico es la posibilidad de cosechar pequeñas cantidades todas las semanas sin necesidad de eliminar la planta completa. Con estas simples técnicas de cuidado y crecimiento, la producción del berro se extiende por meses y permite disfrutar de hojas frescas con sabor suave y picante para acompañar una alimentación saludable.