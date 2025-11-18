18 de noviembre de 2025 - 20:15

No es fertilizante: la mezcla que cuida los árboles frutales en el jardín de casa todo el verano

Una preparación sencilla protege los árboles frutales en los meses más intensos del año. Su uso es simple, pero debemos tener paciencia para grandes resultados.

Esta mezcla protege el suelo, reduce la aparición de malezas y favorece un crecimiento más equilibrado tanto en árboles jóvenes como en ejemplares ya establecidos.

Foto:

IA Gemini
Por Lucas Vasquez

Los árboles frutales enfrentan el verano con estrés por el calor, el riego irregular y la pérdida acelerada de nutrientes. Para eso, existe una mezcla natural que trabaja en silencio para sostenerlos sin que comiencen a llenarse de hongos. Actúa ante el comportamiento del suelo y evita problemas que suelen aparecer cuando los días se vuelven más largos y secos.

Esta preparación posee materiales simples que, combinados, forman una capa protectora capaz de mantener la humedad, regular la temperatura y frenar el avance de malezas que compiten con los frutales. Lo llamativo es que su acción no depende de fertilizantes, sino de un proceso natural que se activa apenas se coloca alrededor del tronco.

cuidado de árbol frutal
Cómo funciona la mezcla que protege los frutales durante el verano

El método más recomendado para cuidar árboles frutales en los meses cálidos es el mulch, una cobertura orgánica colocada sobre la tierra que mantiene la humedad y reduce el estrés hídrico.

Esta mezcla tiene un nombre algo difícil pero sus elementos son de fácil acceso. Se forma con corteza de árbol, hojas trituradas, astillas de madera, compost y césped cortado.

Cada uno aporta una función distinta en esa zona del jardín

  1. La corteza y las astillas crean una barrera que evita la evaporación rápida del agua.
  2. Las hojas trituradas generan un colchón liviano que estabiliza la temperatura incluso en días de calor extremo.
  3. El compost mejora la fertilidad y sostiene la microbiología del suelo, mientras que el césped cortado agrega nitrógeno a medida que se descompone.
  • Esta técnica siempre se utiliza en huertas y frutales porque reduce la necesidad de riego y ayuda a que los árboles enfrenten mejor los períodos secos.
  • Además, el mulch actúa como una barrera física que protege el suelo de la erosión causada por el viento o las lluvias intensas.
  • Con el tiempo, el material orgánico se descompone y aporta nutrientes que mantienen el suelo más suelto y aireado, algo ideal para especies que requieren oxigenación continua.
Qué beneficios visibles a corto y largo plazo aporta el mulch en estos árboles

  • La primera ventaja es la estabilidad en la humedad del suelo: permite que los frutales mantengan un ritmo de crecimiento parejo y no sufran golpes de estrés por riegos desparejos o temperaturas elevadas.
  • En zonas de clima cálido, el mulch funciona como una capa aislante que protege las raíces superficiales sensibles al calor directo.
  • A largo plazo, esta mezcla modifica de forma positiva la estructura del suelo. La materia orgánica que se descompone alimenta microorganismos beneficiosos que facilitan la absorción de nutrientes y mejoran la salud general del árbol.
  • También aumenta la infiltración de agua, lo que reduce encharcamientos y mejora la circulación de oxígeno.
  • En frutales jóvenes, su uso frecuente acelera el desarrollo y fortalece la base del árbol para etapas posteriores de producción.
  • Por su parte, en ejemplares adultos ayuda a mantener rendimientos estables y un follaje más vigoroso.
El mulch es una preparación accesible que transforma el cuidado de los frutales durante el verano y ofrece resultados notables sin necesidad de fertilizantes. Sus componentes orgánicos trabajan en conjunto para regular la temperatura, mantener la humedad y aportar nutrientes esenciales a medida que se descomponen.

