17 de noviembre de 2025 - 22:05

Los 2 ingredientes que mantienen el césped verde y sin malezas durante todo el verano

2 ideas sencillas pueden mantener el césped verde y fuerte durante los días más calurosos. Estos ingredientes son recursos normales para su cuidado.

De esta forma, el césped mejora en densidad y puede competir mejor contra malezas que suelen aprovechar la debilidad del terreno durante las olas de calor.

De esta forma, el césped mejora en densidad y puede competir mejor contra malezas que suelen aprovechar la debilidad del terreno durante las olas de calor.

Foto:

IA Gemini
Por Lucas Vasquez

Cada verano se repite la misma escena y muchos jardines pierden color más rápido de lo esperado. Sin embargo, estos 2 ingredientes mejoran la estética del césped sin importar el suelo y sin grandes gastos. Lo interesante es que se trata de dos elementos fáciles de aplicar y que podrían mejorar la vitalidad del pasto de forma progresiva.

Leé además

Color constante en tu jardín con jardinería simple y plantas resistentes.

La planta que revive patios apagados: florece todo el año, atrae mariposas y casi no pide agua

Por Ignacio Alvarado
los manteles de tela ya no se usan en los hogares a la moda: la tendencia 2026 es mucho mas practica

Los manteles de tela ya no se usan en los hogares a la moda: la tendencia 2026 es mucho más práctica

Por Andrés Aguilera

El secreto de cuidar el jardín en verano está en aplicar estos ingredientes y al mismo tiempo el riego adecuado. Uno es un mineral molido y el otro una mezcla dulce diluida en agua que ayudan a fortalecer el terreno desde abajo. Estos componentes son conocidos, accesibles y funcionan de manera complementaria sin técnicas complicadas.

césped en verano
De esta forma, el césped mejora en densidad y puede competir mejor contra malezas que suelen aprovechar la debilidad del terreno durante las olas de calor.

De esta forma, el césped mejora en densidad y puede competir mejor contra malezas que suelen aprovechar la debilidad del terreno durante las olas de calor.

Cómo actúa la harina de basalto y por qué ayuda al césped a prolongar su color en verano

La harina de basalto es un mineral volcánico molido que se usa desde hace décadas en agricultura y jardinería como mejorador del suelo.

  • Su aporte principal está en la liberación lenta de silicatos, magnesio, calcio y otros micronutrientes que favorecen la estructura del terreno.
  • El basalto mejora la retención de humedad y puede incrementar la resistencia del césped al estrés térmico por su influencia en el equilibrio mineral del sustrato.
  • En verano, cuando el suelo tiende a compactarse y perder nutrientes con rapidez, este polvo fino actúa como un regenerador natural.
  • Este ingrediente se esparce directamente sobre el césped en capas delgadas y se deja que las lluvias o el riego lo integren en el perfil superficial.
  • Lo positivo es que no quema el pasto, no es tóxico y puede usarse varias veces al año porque no altera el pH de manera brusca.

Además de fortalecer las raíces, la harina de basalto contribuye a que el césped mantenga un tono más parejo, ya que los minerales liberados ayudan al proceso de fotosíntesis y al desarrollo de tejido nuevo.

césped en verano
De esta forma, el césped mejora en densidad y puede competir mejor contra malezas que suelen aprovechar la debilidad del terreno durante las olas de calor.

De esta forma, el césped mejora en densidad y puede competir mejor contra malezas que suelen aprovechar la debilidad del terreno durante las olas de calor.

Por qué la mezcla de melaza con agua mejora el suelo y reduce la aparición de malezas

La melaza, conocida por su contenido de azúcares naturales, se utiliza en jardinería para alimentar microorganismos beneficiosos del suelo.

  • Estos compuestos simples pueden estimular la actividad microbiana que participa en la descomposición de materia orgánica y en la disponibilidad de nutrientes.
  • Para aplicarla en el césped se diluye una pequeña cantidad en agua, generalmente una parte de melaza por cada tres litros, y se distribuye con un aspersor.

Este método permite que los microorganismos del terreno cuenten con una fuente energética inmediata, generando un entorno dinámico que favorece la aireación natural y la absorción de minerales.

césped en verano
De esta forma, el césped mejora en densidad y puede competir mejor contra malezas que suelen aprovechar la debilidad del terreno durante las olas de calor.

De esta forma, el césped mejora en densidad y puede competir mejor contra malezas que suelen aprovechar la debilidad del terreno durante las olas de calor.

La combinación de harina de basalto y melaza diluida ofrece una alternativa accesible para sostener el césped durante la temporada más exigente y calurosa. Ambos ingredientes actúan desde el suelo, fortaleciendo raíces, estimulando la vida microbiana y mejorando la retención de humedad.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

las sillas tapizadas ya no se usan en un hogar a la moda: la nueva tendencia es mucho mas natural y de lineas simples

Las sillas tapizadas ya no se usan en un hogar a la moda: la nueva tendencia es mucho más natural y de líneas simples

Por Andrés Aguilera
Durante el sencillo tratamiento en el jardín, es importante evitar pisar la zona dañada para permitir la regeneración del césped.

Solucione las manchas amarillas del césped del jardín de casa con esta simple mezcla natural

Por Lucas Vasquez
Siguiendo estas acciones dentro de casa se reduce la aparición de estos insectos y se logra un entorno más cómodo durante los meses cálidos.

Las chinches apestosas se irán de casa si aplica estos trucos sin insecticidas

Por Lucas Vasquez
Estos ejercicios no reemplazan controles médicos pero aportan beneficios efectivos que fortalecen funciones cognitivas y movilidad.

Los 4 ejercicios que garantizan un impacto saludable ante la demencia y la longevidad, según la ciencia

Por Redacción