Los 2 ingredientes que mantienen el césped verde y sin malezas durante todo el verano

Cada verano se repite la misma escena y muchos jardines pierden color más rápido de lo esperado. Sin embargo, estos 2 ingredientes mejoran la estética del césped sin importar el suelo y sin grandes gastos. Lo interesante es que se trata de dos elementos fáciles de aplicar y que podrían mejorar la vitalidad del pasto de forma progresiva.

El secreto de cuidar el jardín en verano está en aplicar estos ingredientes y al mismo tiempo el riego adecuado. Uno es un mineral molido y el otro una mezcla dulce diluida en agua que ayudan a fortalecer el terreno desde abajo. Estos componentes son conocidos, accesibles y funcionan de manera complementaria sin técnicas complicadas.

La harina de basalto es un mineral volcánico molido que se usa desde hace décadas en agricultura y jardinería como mejorador del suelo.

Su aporte principal está en la liberación lenta de silicatos, magnesio, calcio y otros micronutrientes que favorecen la estructura del terreno.

El basalto mejora la retención de humedad y puede incrementar la resistencia del césped al estrés térmico por su influencia en el equilibrio mineral del sustrato.

En verano, cuando el suelo tiende a compactarse y perder nutrientes con rapidez, este polvo fino actúa como un regenerador natural.

Este ingrediente se esparce directamente sobre el césped en capas delgadas y se deja que las lluvias o el riego lo integren en el perfil superficial.

Lo positivo es que no quema el pasto, no es tóxico y puede usarse varias veces al año porque no altera el pH de manera brusca. Además de fortalecer las raíces, la harina de basalto contribuye a que el césped mantenga un tono más parejo, ya que los minerales liberados ayudan al proceso de fotosíntesis y al desarrollo de tejido nuevo.

La melaza, conocida por su contenido de azúcares naturales, se utiliza en jardinería para alimentar microorganismos beneficiosos del suelo.

Estos compuestos simples pueden estimular la actividad microbiana que participa en la descomposición de materia orgánica y en la disponibilidad de nutrientes.

Para aplicarla en el césped se diluye una pequeña cantidad en agua, generalmente una parte de melaza por cada tres litros, y se distribuye con un aspersor. Este método permite que los microorganismos del terreno cuenten con una fuente energética inmediata, generando un entorno dinámico que favorece la aireación natural y la absorción de minerales. La combinación de harina de basalto y melaza diluida ofrece una alternativa accesible para sostener el césped durante la temporada más exigente y calurosa. Ambos ingredientes actúan desde el suelo, fortaleciendo raíces, estimulando la vida microbiana y mejorando la retención de humedad.