19 de noviembre de 2025 - 10:42

Romero y sal gruesa: ¿cuál es el propósito de colocarlos en un frasco dentro del hogar?

El frasco con romero y sal gruesa ayuda a purificar el aire, absorber humedad y mantener una energía positiva en tu hogar.

freepik-imagem-realista-de-um-fr
Por Andrés Aguilera

El uso de romero y sal gruesa dentro de un frasco de vidrio se volvió una práctica muy común entre quienes buscan un hogar más armonioso, fresco y equilibrado. Este truco sencillo, popular entre los trucos caseros, combina propiedades naturales con creencias antiguas relacionadas con la purificación energética y la protección del ambiente.

Leé además

Sus efectos son simbólicos y siguiendo los pasos del Feng Shui, se perciben cambios en la atmósfera general de la casa.

Qué significa poner sal en la puerta de casa, según el Feng Shui

Por Lucas Vasquez
no las tires: reciclar las latas de atun esta de moda y son ideales para ordenar y organizar

No las tires: reciclar las latas de atún está de moda y son ideales para ordenar y organizar

Por Daniela Leiva

Cómo preparar el frasco paso a paso

Para armar este purificador natural, solo necesitás un frasco limpio y seco, sal gruesa y ramitas de romero fresco.

  • Colocá una capa de sal gruesa en el fondo del frasco.

  • Añadí varias ramas de romero y, si querés, alterná capas para hacerlo más decorativo.

  • Podés dejar el frasco abierto (para perfumar el ambiente) o cerrado (para absorber humedad).

Cuando el frasco está abierto, el aroma del romero se dispersa, dejando un perfume suave y natural en el ambiente. Si preferís mantenerlo cerrado, la sal actuará mejor como deshumidificador casero, especialmente en espacios pequeños o con poca ventilación.

image

Dónde colocar el frasco en tu hogar

La ubicación del frasco influye directamente en su eficacia. Lo ideal es colocarlo en zonas de tránsito frecuente o con mayor circulación de energía.

Algunos lugares recomendados son:

  • Cerca de la entrada principal: ayuda a renovar la energía al recibir visitas.

  • Salas o pasillos: mantiene un clima sereno y equilibrado.

  • Baños o cocinas: combate la humedad y neutraliza los olores.

  • Armarios o roperos: evita el moho y mantiene el aire seco.

Cada espacio puede beneficiarse de este truco casero, aportando bienestar y un toque natural a la decoración.

image

Cuánto dura y cómo mantenerlo eficaz

El efecto del frasco suele ser más intenso durante las primeras semanas. Según la humedad del ambiente, conviene reemplazar la mezcla cada 30 o 45 días.

Sabés que llegó el momento de renovarlo cuando:

  • La sal se humedece completamente.

  • El aroma del romero se debilita o desaparece.

Cambiar los ingredientes con frecuencia garantiza que el frasco siga purificando el aire y equilibrando la energía del hogar.

El frasco de romero y sal gruesa es un truco casero económico, estético y funcional. Ayuda a mantener el ambiente fresco, absorber la humedad y generar una sensación de calma y bienestar. Ideal para quienes buscan armonía sin recurrir a productos químicos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Truco de tecnología para celulares que mejora la batería con un ajuste oculto eficaz.

El celular tiene un 'modo oculto' que ahorra batería real: así se activa en 10 segundos

Por Ignacio Alvarado
El truco combina vapor y sal gruesa para destapar cañerías sin químicos en el hogar.

El truco para destapar una cañería sin productos químicos: solo con vapor y un ingrediente común

Por Ignacio Alvarado
Con pequeños trucos en el corte, trabajar con cebolla puede dejar de ser una tarea incómoda dentro de la cocina.

Por qué lloramos al cortar cebolla y qué trucos evitan las lágrimas

Por Redacción
El truco con café crea una barrera natural que evita mosquitos dentro del hogar.

No uses más repelente: el truco casero que utilizaban antes para que los mosquitos no entren

Por Ignacio Alvarado