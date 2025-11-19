19 de noviembre de 2025 - 09:01

El truco para destapar una cañería sin productos químicos: solo con vapor y un ingrediente común

Un truco de la limpieza del hogar que permite destapar cañerías usando vapor y un ingrediente cotidiano, sin químicos agresivos.

El truco combina vapor y sal gruesa para destapar cañerías sin químicos en el hogar.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Las cañerías tapadas son uno de los problemas más comunes del hogar, especialmente en cocinas y baños donde se acumulan grasa, jabón y residuos. Aunque muchos recurren a productos químicos fuertes, estos pueden dañar las tuberías y generar vapores tóxicos. Por eso, un truco casero que combina vapor y un ingrediente que cualquiera tiene en casa está ganando popularidad por ser seguro, económico y sorprendentemente eficaz.

A diferencia de los desatascadores tradicionales, este método no corroe los materiales ni genera riesgo para la salud. Su funcionamiento se basa en aplicar calor directo dentro de la cañería para ablandar los residuos adheridos, mientras el ingrediente elegido actúa como agente expansivo que desprende suciedad y arrastra los restos hacia el desagüe.

El truco combina vapor y sal gruesa para destapar cañerías sin químicos en el hogar.

El truco combina vapor y sal gruesa para destapar cañerías sin químicos en el hogar.

Este procedimiento puede aplicarse en piletas, lavabos, duchas y rejillas. Lo mejor es que no requiere herramientas especiales, no hace olor fuerte y no deja restos químicos que después terminen contaminando el agua. Por eso es uno de los métodos más recomendados por especialistas en mantenimiento doméstico.

Con un solo paso y pocos minutos, este truco permite solucionar un problema que suele generar gastos innecesarios y visitas de emergencia de plomeros.

El ingrediente común que potencia el efecto del vapor

El truco consiste en combinar vapor de agua muy caliente con sal gruesa, un ingrediente presente en todas las cocinas. La sal actúa como agente abrasivo natural: al entrar en contacto con el vapor, se disuelve parcialmente, se expande y desprende la grasa y los restos solidificados que forman los tapones dentro de la cañería.

El procedimiento es simple:

  • Calentar una olla grande hasta generar abundante vapor.

  • Verter una taza de sal gruesa directamente en el desagüe tapado.

  • Inmediatamente acercar la olla al borde y dejar que el vapor penetre varios minutos.

  • Luego, echar un litro de agua caliente para arrastrar los residuos.

    El truco combina vapor y sal gruesa para destapar cañerías sin químicos en el hogar.

    El truco combina vapor y sal gruesa para destapar cañerías sin químicos en el hogar.

Especialistas en plomería aseguran que esta técnica puede deshacer obstrucciones leves y moderadas sin dañar las tuberías de PVC ni las metálicas. Además, la sal ayuda a eliminar olores, lo que la convierte también en una solución de limpieza.

Otro beneficio es que la sal previene futuras obstrucciones, ya que reduce la acumulación de grasa y desinfecta la cañería.

