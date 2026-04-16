Los expertos en Whatsapp muestran un sencillo truco para liberar espacio de almacenamiento

WhatsApp guarda copias extra en la galería del teléfono y acumula archivos temporales que pueden ocupar varios gigas si no se cambia la configuración de los chats.

WhatsApp es la herramienta de mensajería más importante, pero también uno de los mayores consumidores de almacenamiento en el celular. Sin darnos cuenta, fotos, videos y audios se acumulan en segundo plano y ocupan gigas valiosos. Aprender a configurar la aplicación correctamente permite recuperar espacio de forma inmediata sin necesidad de borrar chats importantes.

Para muchos, el aviso de memoria llena llega por culpa de la acumulación silenciosa de archivos. Lo que pocos saben es que la aplicación suele guardar los archivos dos veces: una dentro de la conversación y otra directamente en la galería de fotos del teléfono. Este proceso duplica el consumo de espacio sin que el usuario lo note activamente.

image Cómo evitar que las fotos se dupliquen en el iOS y Android En los dispositivos iOS, existe una función específica para frenar el guardado automático de archivos. Basta con entrar a los ajustes de WhatsApp, ir a la sección "Chats" y desactivar la opción "Guardar en Fotos". A partir de ese momento, las imágenes y videos solo se verán dentro de la aplicación, evitando copias innecesarias en el carrete que consumen el almacenamiento del sistema.

Para los usuarios de Android, el sistema funciona de manera distinta. No se puede desactivar por completo la descarga técnica, pero sí se puede evitar que la galería se llene de archivos basura. En Ajustes > Chats, hay que apagar la "Visibilidad de medios". Un detalle fundamental: a diferencia del iPhone, si borrás una foto de la galería de Android, también desaparecerá del chat de WhatsApp debido a cómo se vinculan los archivos en este sistema operativo.

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Limpieza de caché y archivos pesados Otro gran consumidor de memoria en Android es el caché de la aplicación. Estos son datos temporales, como fotos de perfil o miniaturas de archivos ya vistos, que se quedan guardados sin utilidad real. Para borrarlo, hay que ir a los ajustes del teléfono, entrar en "Apps", seleccionar WhatsApp y tocar en "Limpiar caché". Esto libera espacio en segundos sin tocar los mensajes. Finalmente, tanto en iPhone como en Android, se puede usar la herramienta de gestión interna en Ajustes > Almacenamiento y datos > Administrar almacenamiento. Allí aparece una sección llamada "Mayores a 5 MB" que permite identificar rápidamente los videos y documentos más pesados para eliminarlos de forma quirúrgica. Con estos pasos, es posible recuperar varios gigas de memoria de manera inmediata.