La tarta integral más colorida de primavera: receta fresca, simple y en solo 4 pasos

Con ingredientes simples y naturales, esta receta es una opción fresca ante los días cálidos. Lo mejor es que se prepara rápido y sin complicaciones.

El resultado de esta receta es una opción saludable para disfrutar sin culpa a cualquier hora del día.

El secreto está en usar harina integral y aceite de oliva para obtener una masa más liviana y con mejor textura. A eso se suma una mezcla fresca de tomate, albahaca y muzzarella, que aporta un contraste ideal. En alrededor de 30 minutos se consigue un plato lleno de color que no necesita acompañamiento.

tarta integral
Ingredientes simples que realzan el sabor de la tarta integral

Para preparar la masa se necesitan:

  • 250 gramos de harina integral.
  • 100 mililitros de agua.
  • 3 o 4 cucharadas de aceite de oliva.
  • ½ cucharadita de sal.
  • También puede agregarse un mix de semillas para darle un toque más rústico.

Para el relleno se utilizan:

  • Rodajas de tomate.
  • Trozos de muzzarella.
  • Hojas de albahaca fresca.
  • 2 huevos batidos que ayudarán a unir la preparación.

El contraste entre la acidez del tomate, la cremosidad del queso y el aroma de la albahaca crea una combinación liviana y a la vez sabrosa. Es una receta que no solo es saludable sino también económica y muy versátil, ya que puede servirse tanto fría como caliente.

Paso a paso para lograr una tarta dorada y perfecta

  1. Principalmente, la masa debe estar suave y elástica mezclando todos los ingredientes en un bowl. Luego se estira con un rodillo y se coloca en una tartera aceitada.
  2. Una vez que la base esté lista, se puede precocinar durante 10 minutos a 180 °C para que quede firme.
  3. Luego se agregan los trozos de muzzarella, se distribuyen las rodajas de tomate, se añaden las hojas de albahaca y se cubre con los huevos batidos.
  4. Se lleva nuevamente al horno por 25 a 30 minutos hasta que la superficie quede dorada.

Sus pasos son simples y el resultado es una tarta con una masa crujiente y un relleno húmedo, ideal para disfrutar en un almuerzo o cena liviano.

Además, su combinación de colores la convierte en una opción atractiva para presentar. También, puede conservarse refrigerada por hasta 3 días sin perder textura ni sabor, lo que la hace práctica y funcional para cualquier ocasión.

Esta tarta integral es una alternativa saludable que aprovecha los ingredientes de estación y combina sabor, textura y frescura. Su masa casera y su relleno colorido la transforman en una opción ideal para los días cálidos.

