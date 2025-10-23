La tarta integral más colorida de primavera: receta fresca, simple y en solo 4 pasos

Con ingredientes simples y naturales, esta receta es una opción fresca ante los días cálidos. Lo mejor es que se prepara rápido y sin complicaciones.

En los meses casi veraniegos, las tartas frescas con ingredientes naturales ganan protagonismo en la mesa. Esta receta integral combina sabor, color y además es liviana gracias a sus alimentos típicos de primavera. Su base crujiente y su relleno suave logran un equilibrio perfecto para almuerzos o cenas que no necesitan de mucho tiempo en la cocina.

El secreto está en usar harina integral y aceite de oliva para obtener una masa más liviana y con mejor textura. A eso se suma una mezcla fresca de tomate, albahaca y muzzarella, que aporta un contraste ideal. En alrededor de 30 minutos se consigue un plato lleno de color que no necesita acompañamiento.

. 100 mililitros de agua.

3 o 4 cucharadas de aceite de oliva.

½ cucharadita de sal.

También puede agregarse un mix de semillas para darle un toque más rústico. Para el relleno se utilizan: Rodajas de tomate.

Trozos de muzzarella.

Hojas de albahaca fresca.

fresca. 2 huevos batidos que ayudarán a unir la preparación. El contraste entre la acidez del tomate, la cremosidad del queso y el aroma de la albahaca crea una combinación liviana y a la vez sabrosa. Es una receta que no solo es saludable sino también económica y muy versátil, ya que puede servirse tanto fría como caliente.

Además, su combinación de colores la convierte en una opción atractiva para presentar. También, puede conservarse refrigerada por hasta 3 días sin perder textura ni sabor, lo que la hace práctica y funcional para cualquier ocasión.

