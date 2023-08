Así fue la reacción de una mujer de 91 años al ver a su nieto con un vestido: “Que bárbaro”

Un joven transformista compartió un video donde muestra la reacción que tuvo su abuela de 91 años al verlo con vestido y botas de tacón. La secuencia tuvo miles de reacciones y comentarios a favor y en contra.

“La Victar” es un artista de México que cuenta con más de 900 mil seguidores en su cuenta de TikTok. Día a día comparte material relacionado a sus shows de transformismo.

Uno de sus videos más vistos es el que aparece junto a la anciana. Para sorprenderla, la “Victar” le tapó los ojos a su abuela y se puso un vestido corto pegado al cuerpo con una largas bucaneras llenas de estrases.

Según explicó, esa era la primera vez que la mujer veía a su nieto con vestido. “Qué barbaro”, expresó la mujer al verlo. Victar le preguntó si le gustaba la ropa y si quería que se la prestara para ir a misa el domingo.

“No, no estoy loca, a mí no me quedan esas chingaderas”, respondió la anciana mientras observaba el atuendo con atención. “El domingo paso por usted y nos vamos a misa”, afirma Victar.

“No, ¿así te vas a ir? Estás bien loco que yo vaya contigo a misa así, ay no, la gente se va a reír de mi”, respondió su abuela y él estalló de risa.

“Es bellísima esa abuela así se ama un nieto no importa que generación sea es amor y acepta”; “Las abuelitas son así”; “Que hermosa abuelita dios la bendiga”; “Trata de entenderte porque es de otra generación, pero te ama así”, comentaron los usuarios.

