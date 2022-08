La polémica frase de L-Gante en su debut en el jurado de Canta Conmigo Ahora

Hace unos días, anticipamos la participación de L-Gante en “Canta Conmigo Ahora”. Tras su llegada a la Argentina, el líder de la cumbia 420 se sumó a las grabaciones del nuevo programa conducido por Marcelo Tinelli en El Trece.

Como nos tiene acostumbrados, el joven se mostró fresco y muy contento. “Un gran aplauso a mi amigo, recién llegado de México”, dijo Tinelli al momento de la presentación. Inmediatamente, el L-Gante fue ovacionado por los integrantes del jurado.

El creador de La Mafilia no dudó en agradecerle al conductor de “Canta Conmigo Ahora”: “Muchas gracias por invitarme, Marcelo. Acá estamos, tarde pero seguro”. Tinelli no se ahorró los elogios y le dedicó unas palabras: “Me encanta tenerte acá, sos un referente de la música joven, que llega a todos los lugares del mundo”.

L-Gante rompió el clima cuando confesó que no tenía idea lo que tenía que hacer. “Yo la paso de diez, hay algo que me pasa cada vez que vengo acá. Me tienen que explicar todo. Encima que estoy re loco”. Como era de esperar, despertó la carcajada de sus compañeros y el conductor del programa.

Marcelo le explicó el rol del jurado de “Canta Conmigo Ahora”: “Si te gusta un participante, tenes que votar y te paras. Es fácil”. De esta manera, dejó en claro que no hay dificultades dentro del reality show de El Trece.

Para cerrar la presentación, Tinelli destacó la popularidad que obtuvo L-Gante con la canción del abecedario. “Me encanta que todos los chicos se aprendan tu abecedario”, señaló el conductor.