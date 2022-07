Giannina Giunta: talento nacido en Mendoza que brilla en el jurado de Marcelo Tinelli

Giannina es un huracán de mujer. Hablas con ella y te lleva, te trae, te sube y te baja por rincones de su vida con una habilidad tal que te deja extasiada con tanta información. Del otro lado de la video llamada, entre brochas y prendas de vestuario, se toma un ratito para hablar con Los Andes de un presente que nunca imaginó, pero que muy profundamente siempre soñó.

Nació siendo artista. Lleva el arte en la sangre desde siempre. Su mamá, su papá y su abuelo son músicos, sus primos, sus tíos también. Su ADN es un curriculum. Nacida en Mendoza, la joven artista vivió desde chiquitita en Buenos Aires por decisión de su papá que vio un mejor futuro en la ciudad de la Calle Corrientes y los grandes teatros. Creció entre bambalinas y luces. Una vida de día y de noche. “No era una niña muy normal” resume Gianina.

La artista nacida en Mendoza es jurado en Canta Conmigo Ahora, la gran apuesta de Marcelo Tinelli

El clic llegó a los 15 cuando la artista vio a su mamá en un show y “flasheó” con los bailarines. Su mamá la anotó en baile, canto y expresión corporal. El camino ya estaba signado. Lo normal hubiese sido que al empezar su carrera profesional lo haga “de abajo”, pero no hablamos de Giannina, un mujerón que se come el mundo. ¿Con quién empezó a trabajar? Nada más y nada menos que con Cacho Castaña.

Imitando un poco la forma de hablar de Cacho, Giunta cuenta que él se propuso cambiarle su look, un tanto aniñado, para convertirla en una mujer. “Un look más vedette” recuerda la artista. Ella tenía 18 años. Los rulos batidos, un buen maquillaje y listo, la magia estaba hecha. A partir de ese momento, Giannina no iba a bajarse de un escenario nunca más.

Trabajó en un montón de obras y musicales con artistas como Mariana Fabiani, Matías Ale y Nacha Guevara, entre otros. Pero con Pimpinela la une algo especial. Con ellos hizo su primer Luna Park y esas cosas no se olvidan más. Empezó en el 2009, después fue convocada nuevamente, hasta que en el 2020 la invitaron a participar de un streaming que se llamó “El año que se detuvo el tiempo”. Otro reconocido famoso con el que trabajó fue Flavio Mendoza en su obra “Stravaganza, estados del tiempo”.

Su salto a la televisión era un poco obvio. Mucho talento contenido en un solo cuerpo tenía que explotar y qué mejor que allí, en la pantalla a la que millones de personas tienen acceso. Giannina participó de ciclos híper famosos. Ya nos quedó claro que, si ella hace algo, lo hace a lo grande.

Entre 2007 y 2008 participó de la Tribuna de Susana. Un poco más cerca en el tiempo, Giannina también participó de realitys como Latin American Idol y La Voz Argentina (2012). En esa oportunidad, la joven artista pasó las audiciones a ciegas conquistando a Axel con su talento. Su paso por La Voz llegó hasta Las Batallas, pero su aprendizaje fue inmenso. La etapa reality no estaba cerrada. En el 2018, Gianina participó de La Tribuna de Guido y ganó.

Todo ese camino recorrido, en el que hay muchísimo más, la llevó a ocupar un lugar privilegiado en la nueva gran apuesta de Marcelo Tinelli, Canta Conmigo Ahora. Gianina forma parte del jurado integrado por 100 especialistas. “Me llamaron directamente de la producción” dice orgullosa Giunta. Hoy, muchos de esos artistas que eran sus referentes se convirtieron en colegas. El Puma Rodríguez, por ejemplo. El gran artista fue jurado de La Voz cuando Giannina participó y ahora comparten la tarea de evaluar a otros.

“Somos todos artistas que trabajamos hace un montón. La gente por ahí dice quiénes son, pero porque no buscan información de nosotros. Hay gente muy grosa en esa tribuna. Todos artistas. Hay calidad y se ve a lo grande”, dispara Giannina sobre sus compañeros de trabajo.

Con respecto a Tinelli, Gianina asegura que es “super generoso”. Ella lo conoció en un Cantando cuando fue a reemplazar a la cantante de un soñador. “Ahora lo conocí más en profundidad. Se tomó el trabajo de entrevistar, uno a uno, a los 100 jurados y escucharnos. Tuvo palabras re lindas conmigo. Me dijo: ‘nunca pierdas la energía que tenes. Tenes mucha energía y eso está buenísimo.’ Me quedaron esas palabras”, reconoce Giunta.

“Siempre pide disculpas si se alarga la grabación y nos dice que nos va a hacer un asado”, agrega Giannina sobre cómo es Marcelo Tinelli en la intimidad de la grabación. “El jurado es una fiesta. En los cortes se arma fiesta. Todos cantamos las canciones de todo. Por ahí se están armando unas cositas de ‘no me gusta lo que dijo el otro jurado’, pero yo soy más objetiva. Soy coach vocal y me gusta este rol de dar devoluciones al artista y me parece que al participante le sirve y el público quiere ver calidad” remata la artista sobre algunas cuestiones que se comentan en redes sociales sobre el jurado del certamen.

¿Hay jurado vip? Esta es tal vez una de las preguntas más obvias teniendo en cuenta algunos nombres dentro de las 100 personas que integran el jurado, pero Giannina es franca al responder que “está muy equilibrado”. Algunas figuras tienen camarín individual y a ella le parece justo: “es lógico que quieran estar tranquilos y no con 100 personas alrededor”, reconoce Giunta.

“Nosotros estamos re divertidos en un camarín que tiene todas las comodidades. Nos dan catering, sillones y tenemos hasta un piano para tocar. Es como una gran carpa super cool y nos llevamos re bien. Hay muy buena vibra” reconoce la artista que nos revela algunos detalles más de la intimidad del reality.

Ante tal presente, Giannina cuenta que nunca lo vio venir, pero después de conocerla y escucharla, era obvio. Es una mujer imparable. Pero este presente tiene un plus, viene con un brillo de futuro adorable. Giannina está esperando su primer hijo. Con 6 meses de embarazo, la artista no puede esconder su alegría. “Fue algo que planee y muy planeado” afirma Giunta. “La carrera siempre fue mi prioridad. La pandemia me hizo cambiar y me di cuenta que la familia es re importante” reconoce y su energía cambia. Hablar de su familia, la que está armando con su pareja, le da cierta paz y se nota. “Bajé un cambio”, aclara.

“Nace un Giunta y nace un artista” dice Giannina con la seguridad tal de quien está diciendo una verdad irrefutable y empieza a enumerar a los artistas de su familia. A ella le gustaría que siga su camino, lógico, pero como toda mamá solo quiere que sea feliz. No es poca cosa.

Este es el presente que siempre quiso. Por supuesto que hay algunas cosas que opacan su alegría y tienen que ver con cuestiones de la salud de su mamá, pero la vida es eso una mezcla de eventos que nos hacen transitar por caminos varios. “La vida me da un golpe y me da un universo” reconoce Giannina que como un ave fénix, como ella misma se define, ha ido resurgiendo siempre.

El futuro no está escrito, pero se sabe que Giannina Giunta va por todo. El programa de Tinelli está previsto que termine a mediados de octubre, justo para su licencia por maternidad. Después, el tiempo dirá en dónde la veremos. Ya sea sobre un escenario o en la televisión siempre va a ser brillando. No hay otra manera.