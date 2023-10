La joven que fue rechazada por su cuerpo para ser azafata publicó un duro descargo contra el pasajero de Aerolíneas que se burló de una colega

Josefina Macchi, la azafata que se hizo conocida luego de que contara su mala experiencia en una entrevista laboral, hizo un furioso descargo por un video viral donde un hombre se burla de una trabajadora de Aerolíneas Argentinas.

El usuario de Instagram, identificado como @agustine1000, publicó un video que contenía comentarios discriminatorios hacia una empleada de la aerolínea de bandera.

Por medio de chiste y comentarios peyorativos, el hombre se refirió al cuerpo de la mujer. “Aerolíneas Argentinas. Empleado público 1: ¿cuál debe ser el perfil de la azafata que te tenemos que contratar? Empleado público 2: ¡Tiene que ser enorme así se traba entre los asientos! Contratada”, expresó.

“No puedo más de la angustia porque esto me hace acordar a lo que yo viví. A mí me dejaron afuera de una aerolínea por estar excedida de peso”, dijo Josefina en su cuenta de TikTok.

La joven contó que, aunque eventualmente consiguió trabajo, con el tiempo bajó 20 kilos porque los comentarios de la otra empresa le habían afectado.

“Esta persona se está tomando la libertad de criticar a esta mujer como si estuviera haciendo mal su trabajo cuando está parada haciendo el servicio”, dijo.

“Es una vergüenza. Me indigna, me entristece y me angustia y le mando a ella, que no sé quién es, un abrazo enorme y todo mi apoyo”, cerró e invitó a sus seguidores a darle apoyo a la mujer.

Fue a una entrevista de una aerolínea internacional y le dijeron que baje de peso

En abril del 2022 Josefina Macchi se presentó a una entrevista laboral, pero la rechazaron porque estaba excedida de peso. “Jamás pensé que iba a hacer esto, pero hoy estoy extremadamente desconcertada”, dijo en aquel momento.

A través de un hilo en la red social X, antes conocida como Twitter, Macchi contó como la habían tratado durante la entrevista. “Honestamente, necesitas bajar de peso”, le dijo sin vueltas la reclutadora.

Seguí leyendo