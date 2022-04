Fue a una entrevista de una aerolínea internacional y la razón por la que no le dieron el trabajo la impactó

Una joven que se recibió de tripulante de cabina se presentó a una entrevista laboral pero la rechazaron por una absurda razón. A través de su cuenta en Twitter, Josefina Macchi contó como fue su experiencia con una famosa aerolínea internacional.

“Jamás pensé que iba a hacer esto pero hoy estoy extremadamente desconcertada. Como muchos saben, terminé el curso de tripulante de cabina y lo que más quiero es volar. Para ello, hoy fui a una entrevista de Emirates Airlines”, dijo la joven en un hilo de Twitter.

Twitter

Josefina contó que para hacer la entrevista los habían puesto en parejas de a dos. En el procesó se dio cuenta que su compañera tenía pequeños errores en su inglés pero ella pensó que eso no sería un problema.

Después de las presentaciones, la reclutadora hizo pasar a un grupo de personas entre las que se encontraba Josefina y una joven que en la instancia anterior no había participado porque no hablaba inglés.

“Ingreso e identifico que había una chica que directamente no habló en la instancia anterior porque no sabía nada de inglés, por ende lo primero que pensé fue ´uy, no quedé ´”, escribió.

Twitter

Acto seguido les informaron que no iban a pasar a la siguiente instancia y que, lamentablemente, los tenían que despedir. Sin embargo, la joven que había hecho pareja con ella y no tenía un muy buen inglés había pasado de etapa.

“La reclutadora dice que quería que por favor se queden dos personas dentro del salón que les iba a decir algo y a mi no me nombra entre ellas. Yo sabía que mi problema no fue el inglés. Lo sabía. Y estaba impecable ¿cuál podría ser el problema?”, dijo.

Twitter

Josefina se quedó en el salón y, cuando la reclutadora terminó de hablar con las dos personas que había llamado, se acercó para preguntar en qué había fallado.

Twitter

“Honestamente, necesitas bajar de peso”, le respondió la mujer. “Luego de eso vinieron los halagos de su parte ´sos muy linda, tenés muy buen nivel de inglés, pero necesitas eso. Tenes que esperar 6 meses y blabla. Ah, y por favor no comentes que te dije esto porque no habla bien de la empresa ´”, cerró.