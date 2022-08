La interna de Piñón Fijo y sus hijos no tendría vuelta atrás y podría terminar en la Justicia

La familia de Piñón Fijo estaría pasando por su peor momento, pese a que bajó la exposición mediática. Si bien pasaron ya varios días desde que se desató el escándalo, se supo que entre el animador infantil y sus hijos, Sol y Jeremías, las cosas están igual o peor que antes.

La interna salió a luz cuando Fabián Gómez compartió en la cuenta de Instagram de Piñón Fijo una foto de su nieta, la hija mayor de Sol. Esta situación molestó a la joven, quien también trabaja como animadora infantil, ya que en la historia dio a entender que no veía a la niña.

Esta situación, desató que los hijos del payaso le retrucaran a través de sus redes y aseguraron que Gómez había ejercido “maltrato”, que aún no se supo de qué tipo, lo tildaron de violento y aseguraron que fue él quien había decidido desaparecer de sus vidas.

La ex mujer de Piñón Fijo apoyó a sus hijos.

El periodista de espectáculos, Juan Etchegoyen, habló en su programa MitreLive y dio a conocer una dura versión sobre el desenlace de Piñón Fijo y sus hijos, quienes no tendrían ningún tipo de relación.

“Me cuentan que si bien Piñon pidió disculpas públicas a sus familiares, ellos no estarían pensando en perdonarlo, sentirían que todo tiene un límite y que ya no lo sienten su padre, no lo reconocen así y hasta ni siquiera lo llamarían así”, comenzó.

“Es durísimo esto que te cuento porque todos deseábamos que el final de este tema sea con final feliz pero al parecer está todo peor que nunca”, explicó el conductor.

La ex esposa de Piñón Fijo rompió el silencio y defendió a sus hijos ante las denuncias de maltrato

Además, deslizó que resolverían todo a través de sus abogados: “Los hijos de Piñón están aconsejándose porque quieren ir a fondo me cuentan y él está anímicamente muy mal por no poder ver a sus nietos, todo parecería que podría terminar en la Justicia”.

La hija de Piñón Fijo, se cambió el nombre artístico para desvincularse de su padre

La interna familiar tomó gran trascendencia mediática y los llevó a ser tema uno de los temas más importantes en todos los portales y canales de televisión. Ante esta situación, y luego de las últimas declaraciones de Fabián Gómez, su hija Sol tomó una tajante decisión sobre su nombre artístico.

La joven madre de dos niños era conocida como “Solcito Fijo”, nombre que tomó cuando trabajaba con su padre. Pero a raíz de los problemas con él, que tomaron estado público, se cambió el nombre para distanciarse y quedar completamente desvinculada de su progenitor.

Sol Gómez ya no usará el nombre artístico “Solcito Fijo” y pasará a llamarse “Soy Solcito”. El cambio de nombre comenzó en las redes de la animadora infantil, pero lo aplicará en lo laboral de ahora en adelante.

Ahora con el nombre de Soy Solcito, la hija de Piñón Fijo hizo su show en el Kempes.

Solcito (Archivo La Voz)