La historia David Miller, el hombre que entró a trabajar a la NASA por error y se quedó por años

Un joven ingeniero de California se convirtió en empleado de la NASA sin querer. David Miller es su nombre y estuvo 8 años trabajando para la agencia espacial estadounidense sin tener experiencia previa y ni siquiera sabía cuál iba a ser su rol. Contó su historia en un video de TikTok.

Miller es ingeniero mecánico y está especializado en ingeniería aeroespacial en la Universidad de Washington. David solo estaba en busca de un trabajo que esté relacionado con el mantenimiento de aviones. Buscó y encontró una oferta de Boeing en el estado de Texas, en la que se solicitaba por un ingeniero mecánico. Lo llamaron para agendar la entrevista y le dijeron de presentarse para otro trabajo.

Le ofrecieron algo distinto, “Hay un trabajo diferente que creemos que te puede gustar y es para ser manipulador en el equipo de gráficos de análisis y cinemática interactiva” contó en el video publicado TikTok. Sin saber nada de lo que era ni que tenía que hacer, Miller aceptó ir a las dos entrevistas de trabajo.

Al final solo tuvo una entrevista, la del Boeing, y el reclutador lo llamó tiempo después para darle la noticia que había sido contratado. David pensó que su puesto de trabajo iba a ser de ingeniero mecánico, pero en realidad era otro empleo: “Uno del que nunca tuve ninguna entrevista y el cual no entendía nada”.

En su entonces, el joven se mudó a Texas sin saber que había ingresado a trabajar para la NASA. “Simplemente, no sabía los detalles porque me contrataron sin entrevistarme específicamente para ese puesto. Así que fui para allá y en el primer día en ese trabajo me di cuenta de todo” contó en un video.

Según cuenta, el proceso de contratación fue así porque Boeing es un gran contratista para la NASA. “Estoy bastante seguro de que solo necesitaban que el equipo se dotara de personal rápidamente, por lo que lo hicieron posible a partir del grupo de solicitantes que ya estaban en su sistema”.

David Miller dejó su puesto de trabajo en la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio y volvió a su ciudad natal, California, para volver con su familia. Hoy se desempeña en un empleo completamente diferente y recuerda con emoción su paso por la NASA.