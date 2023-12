La furia del “Pelado” Trebucq contra Grabois por la cena solidaria: “Dejemos de hacer rehenes”

El conductor Esteban “Pelado” Trebucq desató reacciones a favor y en contra por su durísima crítica al dirigente social y ex precandidato a presidente de Unión por la Patria, Juan Grabois, por la cena de Navidad que organizó para personas en situación de calle frente al Congreso de la Nación.

Qué dijo el “Pelado” Trebucq sobre Juan Grabois

“Esto es personal y lo digo antes de Milei. Tenemos que comenzar a enojarnos con las personas que siguen dando dádivas a los que menos tienen porque los estamos haciendo rehenes del sistema. Dejemos de aplaudir a los Grabois de la vida que montaron una mesa para darles de comer a cientos de personas en la Plaza de los Dos Congresos. Yo no quiero que esa gente se cague de hambre, quienes quieren que se cague de hambre fueron los que nos gobernaron hasta ahora, Grabois incluido”, lanzó esta mañana el periodista en la transmisión de El Observador FM 107.9.

La cena navideña que organizó Juan Grabois para personas en situación de calle (X)

Trebucq aclaró que él está a favor de ayudar a la gente en situación de pobreza, pero no con dádivas, sino con trabajo y herramientas.

“Como esa gente se caga de hambre y no tiene herramientas para salir adelante, les siguen dando un pan dulce. Dejen de dar pan dulce con la plata de todos nosotros. ¿De dónde sale la plata de Grabois para darle de comer a toda esa gente? Basta de darle comida a esa gente, denle herramientas para salir adelante. Dejen de hacerlos rehenes”, sumó en su feroz crítica contra el dirigente de Frente Patria Grande y MTE.

“‘Me saco el sombrero con lo que hizo Grabois’. ¿Qué? Hizo negocio con los pobres, no trabaja, ¿sí? Tiene un espíritu golpista para el gobierno actual. Fue candidato del gobierno anterior. Y ahora hay que aplaudirlo porque le dio de comer con la plata de todos nosotros a un montón de gente. ¿Cómo era? Pero si el gobierno era tan bueno, ¿cómo hay que darle de comer a tanta gente en la Plaza de los Dos Congresos? ¿No era maravilloso el gobierno de Massa, Alberto y Cristina? La inclusión, el peronismo. ¿Y ahora hay que darle a cientos y cientos de personas?”, cuestionó el conductor de A24.

Entonces, el comunicador insistió en darles “pala” a las personas y no la “garrapiñada”. “Fue tan malo el gobierno que hay gente que se está cagando de hambre. En vez de hacer reformas estructurales, le seguimos dando la garrapiñada. Garrapiñada no. Conocimiento, la pala. No la garrapiñada. Dejemos de hacer rehenes a todas esas personas, por favor. No existe en ningún lugar del mundo, solamente en los países pobres como Argentina. Yo no quiero que se cague de hambre esa gente, los que sí lo quieren son los que nos gobernaron hasta ahora e hicieron todo lo posible para que esa gente se cague de hambre”, cerró.

El mensaje navideño de Grabois

¿Qué nos vino a decir Jesús hace 2023 años? Que no hay nada más importante que amar al hermano, a la hermana, al compatriota, al migrante que necesita, sobre todo los más pobres. Nosotros lo hacemos con solidaridad, sí, pero también con organización y lucha. Gracias a todos los… pic.twitter.com/1GvjOdKNuK — Juan Grabois (@JuanGrabois) December 25, 2023

