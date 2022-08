La foto de Piñón Fijo sin maquillaje: esta es la cara real del payaso

En medio del escándalo familiar por presuntos “maltratos” y “humillaciones crónicas”, en las redes sociales reflotaron la foto de Piñón Fijo, el famoso payaso infantil de Córdoba, sin maquillaje.

Fabián Alberto Gómez, como es el nombre que figura en su DNI, nació en Deán Funes, Córdoba. Hoy tiene 56 años y dos hijos, Sol y Jeremías. Sin embargo, en los 20 años de trayectoria en televisión, música y teatro, el payaso siempre optó por el perfil bajo.

Piñón Fijo es Fabián Gómez sin maquillaje

Muy rara vez se ha sabido acerca de su vida detrás del maquillaje. Incluso, apenas hay una foto disponible de su verdadero rostro (ni siquiera es tan actual). Y cuando lo han entrevistado en un contexto lejos del mundo infantil, como en el reportaje para “Caja negra” con Julio Leiva, siempre se ha mostrado con el disfraz circense y la pintura roja y blanca en su cara.

Piñón Fijo está en el ojo del huracán por denuncias en su propia familia (Web)

Ahora, con las denuncias en su contra, recién el público accedió a parte de la vida personal del animador. Se sabe que estuvo casado con Karina Suárez -que salió a defender a sus hijos y se hizo eco del reclamo “Desnaturalicemos los maltratos”- y que ahora tiene una segunda pareja, llamada Fernanda.

Karina Suárez, expareja de Piñón Fijo, junto a su hija, Sol Fijo (IG Karina Suárez).

El día que Piñón Fijo habló de política y criticó a Macri

En el lado político, Piñón Fijo se expresó en contra del gobierno de Mauricio Macri. En un móvil para C5N en junio de 2019, reflexionó sobre la realidad del país y lanzó un duro mensaje a Cambiemos (hoy Juntos por el Cambio).

“Hay modelos de país que está totalmente probado y comprobado que no funcionan para la mayoría de la gente, no lo digo yo y no hay que ser ni economista ni politólogo”, había dicho. “Se ha acortado la brecha, no derrama, el neoliberalismo no derrama, derrama miseria”, aseveró.

Y, además, le dedicó una carta en tono crítico. “Trate de mirarse al espejo buscar y rebuscar dónde está el bien común. No permita que los poderes lo obliguen a tomar decisiones prolijas en los papeles y lapidarias en las realidades. Cuando digo realidades, me refiero a las cotidianas, a las vulnerables, a las infancias y ancianidades por ejemplo”, declaró en el video con el que acompañó su texto, siempre vestido como el personaje con el que los chicos lo admiraron.