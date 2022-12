La FIFA echó a Momo como la voz de la Selección en el Mundial: el video que explicaría el despido

Geronimo “Momo” Benavides fue despedido este domingo por la FIFA, tras ser contratado por la misma entidad para representar la voz de la Argentina en el Mundial de Qatar. El anuncio fue realizado en un hilo en su cuenta de Twitter (@momorelojero) y lo atribuyó a lo sucedido durante el enfrentamiento con Paises Bajos. El youtuber, de 33 años, era quien se encargaba de animar y arengar al público en las previas de los partidos.

El encontronazo de Argentina con el país europeo estuvo marcado por peleas, cruces, insultos, indignación y reproches. Tanto fuera como dentro de la cancha, los argentinos sufrieron durante todo el partido. Sin ser la excepción, el streamer se mostró muy exaltado por las injusticias que cobraba -o no- el árbitro Antonio Miguel Mateu Lahoz.

“Acabamos de ver cómo un hijo de... dirige un partido de fútbol: acaba de darle un tiro libre a Holanda cuando era para Argentina”, dijo Momo en relación al árbitro del partido. Y continuó, momentos antes del alargue del partido: “este delincuente, este ladrón, les está dando el empate”.

Una vez que el enfrentamiento llegara a los tan temidos penales y concluyera con un final merecido para el seleccionado argentino, el streamer arremetió eufóricamente contra la FIFA: “Nos quiso cag... la FIFA, ahí lo tenés. Chau, Holanda, andate a la con... de tu madre. Aguante Argentina”.

Tras infringir las normas de conducta establecidas por la entidad, el joven fue despedido y debió anunciar el hecho en su cuenta personal de Twitter.

“Desgraciadamente hoy la FIFA me comunicó que no seré más la voz del estadio cuando juega la Selección, sin muchas explicaciones, me dieron a entender que parte es a raíz de lo sucedido contra Países Bajos”, escribió en el tweet que encabeza su hilo.

Twitter

Y continuó: “Este hilo solo es para agradecerles a quienes me apoyaron, pedir perdón a quienes sienten que les fallé, o quizás no sintieron que hice bien lo que me tocó desde mi humilde lugar. Sinceramente traté de ser la voz de cada uno de ustedes, lo más argentino posible, sin actuarlo, sintiéndolo y expresándome como lo harían ustedes, ser uno más como siempre”

Para finalizar, agradeció a quienes lo apoyaron hasta este triste desenlace y pidió disculpas a sus seguidores: “Hasta acá llegó este hermoso y jodido trabajo, espero no haberlos defraudado y me verán blogueando desde cualquier lado… yo fui un eslaboncito de algo hermoso. Banquemos a los jugadores y a los que laburan todos los días para que lleguemos lo más alto posible… Los amo, perdón y gracias. "