La prensa española liquidó a Luis Enrique tras la eliminación de España: “Qué haga un streaming para decir si se va”

En la jornada del martes Marruecos dio el batacazo mundialista y eliminó a España por penales tras un entretenido empate 0 a 0. A raíz de esta eliminación, Luis Enrique fue muy criticado por la prensa de su país.

Tras esta frustrante derrota, los programas de información deportiva se llenaron de críticas contra el equipo y el seleccionador. Uno de los principales críticos del ciclo fue Josep Pedrerol en el exitoso programa deportivo, conocido como ‘El Chiringuito’.

El DT Luis Enrique consuela a sus jugadores tras la eliminación. (AP).

Ni bien comenzó la emisión, el conductor no esperó ni un segundo en arremeter contra el combinado nacional y contra su DT: “Somos el hazmerreír en todo el mundo”, manifestó con contundencia Pedrerol.

“La perspectiva de la distancia siempre ayuda a conocer mejor las cosas que pasan aquí y nos ayudará mucho a saber lo que dicen fuera de una selección con mucho toque, poca llegada y ninguna efectividad”, prosiguió el periodista.

Las críticas hacia la faceta de streamer de Luis Enrique

Pedrerol se mostró muy enojado con las declaraciones de los jugadores postpartido, quienes manifestaron, entre otras cosas, que no habían sido realistas en sus declaraciones: “Algo estaremos haciendo bien. Te ha echado Marruecos en octavos de final”, remarcó el presentador con total ironía.

Tras estos dichos, arremetió de lleno contra Luis Enrique a quien acusó de quitarle tanta presión a los jugadores que “no sabíamos que jugábamos un Mundial”.

“Qué haga un streaming para decir si se va o no se va. Es algo que se da por hecho que la etapa de Luis Enrique se ha acabado, pero me da un poco igual. Me importa la etapa de España, que es la que se ha acabado hoy. Estamos fuera del Mundial ahora mismo, que es lo más importante”, manifestó Pedrerol muy enojado.

Luego sentenció su discurso: “Criticar a Luis Enrique y a los jugadores no es ir contra España; hacer autocrítica es ir a favor España porque lecciones de españolismo ninguna”.