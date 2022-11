El mendocino que simula ser árabe y el falso lisiado cordobés: las ingeniosas estrategias para subsistir en Qatar

El hincha albiceleste siempre es noticia. Ya sea por sus efusivos cantos y aliento constante en el cancha o bien por sus ingeniosas y divertidas “picardías” que sorprenden a los ciudadanos de otros países.

Si algo hay que destacar es que el argentino siempre encuentra la forma de adaptarse a las diversas culturas y, en la mayoría de los casos, lo hace con un humor muy propio de este país. Tal es el caso de un grupo de amigos que irrumpió en un móvil del programa radial Todo Pasa.

Los periodistas Juan Ferrari y Germán Beder se encontraban trasmitiendo en vivo sobre una de las calles de Doha. Tras unos minutos, tres personas vestidas con atuendos típicos árabes se posicionaron detrás de ellos.

Ferrari les dice: “Les voy a preguntar en inglés: ´¿Where are you from my friends?´”. Las respuestas fueron contundentes aunque pronunciadas con un extraño acento. El primero de ellos dijo “Qatar”; el segundo “Arabia” y el tercero “Saudí Arabia”.

Las carcajadas comenzaron a aparecer y, el periodista, les retruca: “Ahora en español: ´¿De dónde sos maestro?´”. “De Córdoba; de Mendoza; de Córdoba también”, afirmaron entre risas los jóvenes “árabes”.

Juan les pregunta por qué iban vestidos así y la respuesta desató una risa grupal: “Estamos tratando de cobrar con algo, una foto o algo”.

El falso lisiado cordobés

Según las normas FIFA, aquellas personas que presenten algún tipo de discapacidad tienen la posibilidad de acceder a los estadios y presenciar los partidos del mundial en espacios acondicionados desde los cuales se ve de manera excepcional el juego. Esta ventana fue aprovechada por un hincha cordobés, el cuál vio en un palco preferencial el duelo entre Uruguay y Corea del Sur.

El hombre, en la tribuna, se encontró nuevamente con Germán Beder. El periodista en esta ocasión estaba acompañado por el streamer Luquitas Rodríguez, el comediante Roberto Galati y el periodista Alfredo Montes de Oca. Entre los cuatro hacen el exitoso programa “Paren la Mano” que sale por radio Vorterix.

Ellos justamente compartieron el partido con el cordobés, el cual en ningún momento les reveló que en realidad no sufría una discapacidad.

No se enteraron si no hasta el final del encuentro. En un video compartido por Luquitas en sus redes, se puede ver a Galati desplazando al hombre en silla de ruedas mientras iban hablando. Tras unos segundos, el cordobés les dice: “Yo ahora me levanto y salgo corriendo. Yo no tengo nada”, mientras pronuncia esta frase empieza a mover sus piernas con total normalidad. El streamer le dice: “¿Vos me estás jodiendo?”. Allí se produjo un silencio y empezaron a reírse sin parar.