Nació en Yugoslavia, hizo las inferiores en Boca y River y debutó en el Mundial Qatar 2022

En la jornada del Miércoles el mundo fue testigo del regreso de Canadá a una Copa del Mundo, tras lo que fuera su participación en México ‘86. El elenco de Norteamérica perdió 0-1 ante Bélgica y contó entre sus filas con un futbolista que tuvo un paso por nuestro país.

Se trata de Milan Borjan, arquero de 34 años que nació en Croacia cuando todavía era Yugoslavia, emigró con su familia por la guerra y tuvo un recorrido por varios países que lo llevó a formar parte de las inferiores de Boca y de River.

La historia de Borjan

A los 4 años, Milan Borjan fue testigo del proceso de disolución de su país y de las guerras por la independencia de los diversos pueblos que la integraban. Por este motivo, su familia se decidió a marcharse y encontrar paz y estabilidad que su nación no les ofrecía.

Es por ello que arribaron a Canadá, donde jugó al fútbol en las divisiones menores del Mount Hamilton, cuando el fútbol en este hemisferio no era para nada competitivo.

Milan Borjan con el gorro de Boca

Sus ganas de triunfar en el fútbol no se detuvieron y un cazatalentos de Boca lo identificó y lo llevó a las juveniles del club, con apenas 18 años. Al no ser considerado en el club de la Ribera, pasó a River, también en sus divisiones inferiores. En el medio jugó en otro grande del continente: Nacional de Uruguay. Tras no tener minutos en estos grandes clubes, recaló en la B Nacional, al integrar el plantel de Quilmes, pero no consguió minutos.

Mila Borjan en Nacional de Montevideo

Frustrado por estas experiencias, marchó a Europa y recaló en países como Turquía, Rumania, Bulgaria y Polonia entre 2011 y 2017. Finalmente, donde encontró continuidad y es toda una celebridad es en el Estrella Roja de Belgrado, club en el que se desempeña hace cuatro años.

La elección de representar a Canadá

Pese a que nació en Europa y consiguió sus mejores años fubtolísticos allí, Milan Borjan decidió representar a Canadá, país que lo acogió cuando su familia escapó de la guerra.

Mila Borjan

“Elegí este país (y no a Serbia) para darle gracias por todo lo que ha hecho por mí y mi familia. Canadá ha proporcionado a mi familia una vida mejor, y de esta manera quería pagarle de alguna manera. Me siento como un canadiense”, explicó en 2012 cuando decidió representar a esta selección.