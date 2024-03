La chica que fue besada por Ross Lynch en el Lollapalooza compartió un video muy feliz

El Lollapalooza Argentina 2024 atrajo la atención de miles de asistentes con su impresionante cartelera de artistas internacionales, entre los que destacó la actuación de The Driver Era.

Durante su presentación, los hermanos Ross y Rocky Lynch ofrecieron un momento que quedará grabado en la memoria de muchos: Ross Lynch descendió del escenario para besar a una fanática.

Ross Lynch se presentó en el Lollapalooza Argentina 2024

En medio de la interpretación de su canción “A Kiss” (Un beso), Ross Lynch captó la atención de todos al señalar a una seguidora en particular, para luego bajar del escenario y brindarle un beso sin pronunciar palabra alguna.

La fan, identificada como Lara, compartió su emoción en las redes sociales con una frase que reflejaba su incredulidad y alegría: “Esta es la cara de una chica que acaba de ser besada por Ross Lynch”.

Según Lara, el cantante había estado observando sus historias en redes sociales antes del concierto del sábado. Las imágenes del emocionante momento, capturadas por ella y otros fans, rápidamente se volvieron virales en las plataformas digitales, generando gran entusiasmo entre los seguidores del artista y del festival.

Ross Lynch se bajó del escenario y besó a una fan en el Lollapalooza Argentina 2024

¿Quién es Ross Lynch?

Para quienes no estén familiarizados con Ross Lynch, es importante destacar que es un reconocido cantante, músico y actor estadounidense de 28 años.

Saltó a la fama por su papel en la exitosa serie juvenil de Disney, Austin & Ally, y ha participado en películas y series destacadas, incluyendo My Friend Dahmer y Chilling Adventures of Sabrina de Netflix.

El chico que dejó Disney: Ross Lynch. / Archivo

Además de su exitosa carrera como actor, Lynch es conocido por ser parte de la banda de rock alternativo The Driver Era, formada junto a su hermano Rocky. Con tres álbumes de estudio lanzados hasta la fecha, The Driver Era ha cosechado éxitos con canciones como “Preacher Man”, “A Kiss” y “Feel You Now”.

La actuación de The Driver Era en el Lollapalooza Argentina 2024 no solo fue un momento destacado del festival, sino que también dejó una experiencia inolvidable para una afortunada seguidora que tuvo la oportunidad de recibir un gesto especial de su ídolo en pleno escenario