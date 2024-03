Color, makeup y estilismo, un clásico del Lollapalooza

Se vivió una nueva edición del Festival Lollapalooza Argentina, durante tres días en el Hipódromo de San Isidro. Del 15 al 17 de marzo, miles de personas disfrutaron de un evento único de nivel internacional, con una poderosa grilla que tuvo a Blink- 182, Arcade, Sza, Miranda!, Sam Smith y Limp Bizkit como los grandes artistas de la edición.

Pero el color, la moda y la expresión son parte del convite que reúne a un público diverso, donde los jóvenes son protagonistas, con atractivos looks que sobresalen entre la multitud.

Y el maquillaje y las tendencias son parte de esa unión infalible para hacer de la experiencia, un momento único. Por tercer año consecutivo Natura Argentina participó del festival con un espacio dedicado a la expresión con el makeup como protagonista unido a la música.

El maquillaje como lenguaje y forma de expresión, en el festival más convocante. | Gentileza Prensa Natura.

EXPRESIONES DIVERSAS QUE UNEN TENDENCIA Y ARTE

¿Y si nos encontramos en la música? fue la premisa que eligió Natura en su tercer año consecutivo como marca que acompaña a uno de los festivales más importantes de la escena nacional.

Un luminoso y moderno espacio con diez estaciones de maquillaje, fueron parte del gran atractivo en el Hipódromo de San Isidro, con una extensa fila de jóvenes, hombres, mujeres, niños y disidencias, que se animaron a sumar a su look un colorido make up pensado exclusivamente con los colores de tendencia e inspirados en Zeus, Venus y Flora.

Outfit y estilismo exclusivos para lucir en el Lollapalooza, que combinan color con una expresión singular.

La línea de maquillaje sin género FACE fue nuevamente la protagonista, para generar un look que fusionan color, diseño y grafismo y que invitaron a jugar con el maquillaje y animarse a más. Porque en el maquillaje no hay reglas.

La música y el estilo se unen una vez más en el Lollapalooza Argentina.

En esta edición, las tendencias buscan explorar el arte desde un enfoque lúdico, utilizando figuras universales, colores vibrantes y un estilo gráfico para lograr un impacto visual con una mirada protagonista. Estos estilos desafían los patrones convencionales, fomentando la autoexpresión. La premisa detrás de estos looks es romper las reglas y liberar la creatividad a la hora de maquillarse.

Esta propuesta disruptiva y colorida con el azul, naranja y rosa como protagonistas, surge desde la tendencia de la temporada, que resalta la relevancia del delineado como aliado esencial para cualquier look. Las últimas tendencias a nivel mundial lo posicionan como un fenómeno que invita a explorar la creatividad, permitiendo experimentar con colores, texturas y formas disruptivas para lograr un delineado vibrante e innovador.

Es uno de los atractivos más visitados del festival Lollapalooza, dedicado a la expresión desde el maquillaje y la música. | Gentileza Prensa Natura.

TATUAJES TEMPORALES Y LA SUSTENTABILIDAD COMO BANDERA

Además de un maquillaje colorido y divertido, el público pudo inscribirse en el cuerpo un tatuaje temporal, con diferentes diseños asociados a la música y el arte. Sin tapujos, los asistentes disfrutaron de este nuevo atractivo del espacio, que combinó diseño, expresión y música.

Los tatuajes temporales se sumaron al look colorido y diverso, como una forma más de expresión. | Gentileza Prensa Natura.

Otro de los atractivos del programa durante los tres días del encuentro fueron los juegos interactivos para ganar distintos productos. Un oráculo musical Face con los distintos géneros, le proponía a los participantes descubrir sus cualidades de acuerdo al género que salía en la ruleta digital. Un plus en la experiencia que combina diversión, creatividad y también conocer un poco más sobre la personalidad o distinción de cada género.

Tatuajes con diseños que unen la música y las tendencia, las nueva propuesta del espacio Natura en el Lolla.

Uno de los pilares de Natura es la sustentabilidad y la diversidad. Por eso, esta temporada hacen aún más hincapié en el cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad desde la industria. Por eso participó del espacio Espíritu Verde, con un mural colaborativo a partir de residuos y descartes y los convirtió en una obra para concientizar sobre la contaminación plástica.