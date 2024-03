Luca Bocci, el único músico mendocino en el Lollapalooza 2024

Corría el año 2017 y la ola del manso indie comenzaba a hacerse notar. En Mendoza, por esos tiempos los chicos de Usted Señálamelo, Simón Poxyran, Perras on the Beach, Mi Amigo Invencible y Luca Bocci daban que hablar con sus primeros álbumes que rompían con el estereotipo del rock, y mostraban un nuevo aire indie rock, que justamente nacía de la montaña y el oeste.

Es en ese trance donde el mendocino Luca Bocci saltó con su primer álbum “Ahora” y dio que hablar. Tenía todos los condimentos de rareza por esos tiempos; un joven músico que en la intimidad de su casa produjo y grabó sus propios temas, con el aporte de Leandro Pezzutti (Las Cosas Que Pasan) y Cocó Orozco (Usted Señálemelo).

Con este trabajo mostró al mundo otro estilo de producir y componer. Muchos sintetizadores, guitarra y un aire existencial en las letras, reforzaban esa búsqueda que gustaba en los jóvenes que ya usaban las plataformas como punto de conexión para encontrar su sonido.

Ese fue el punto de inflexión para que Bocci comenzará a sonar en la escena local y nacional. Un año más tarde vino el debut en el Festival Cosquín Rock, mientras que lanzó el EP “40 Grados”.

Un comienzo vertiginoso, en el que el mendocino se presentó en distintas ciudades de Argentina, Chile, Ecuador y Música. Y además de su show en el festival cordobés, también en 2018 debutó en el Lollapalooza Argentina 2018 y fue como invitado del grupo español Cupido a participar de su show en el Primavera Sound Barcelona de 2019.

Antes de la pandemia, Luca Bocci se mudó a España y editó el álbum No Pierdas La Simpleza (2020), que incluye temas como “Amor Ferrari”, “Salva tu amor” y “Poder”.

Luca Bocci

SU VUELTA A LA ARGENTINA Y UN NUEVO DISCO

Tras dos años de residencia en España en el que lanzó un disco y el sencillo “Piedra y Flores”, el mendocino volvió a la Argentina radicandose en Buenos Aires, donde hizo pie, sin abandonar giras por Latinoamérica.

Y aunque siguió activo en la escena, hacía tiempo que no sorprendía con nuevas canciones. Hasta el lanzamiento de “De Vos” (2023), el single que formaría parte de su tercer disco Paraíso Corazón, lanzado el año pasado, y también producido por Gabriel Orozco y Lucca Beguerie (Usted Señalemelo).

En este reciente disco, muestra una clara madurez, sin perder su estilo indie rock, jugando aún más con la psicodelia. En temas como “Aproximación”, el video contó con la producción de la fotógrafa Sofía Malamute, que ha trabajado con Dua Lipa y Rosalía.

Desde la independencia y sin el apoyo de grandes productoras y sellos, Luca Bocci sigue fidelizando un público en todo Latinoamérica. El mismo que comparte con Bandalos Chinos o Usted Señálemelo, pero que apoyan su forma y mirada sobre la música.

“Me encantaría ser un artista, es un poco lo que he querido ser toda mi vida, pero siento que todavía me falta un poco, quizás tiene que ver con la experiencia o con algo medio divino, no sé, es loco”, afirmó en una entrevista en el portal Indie Rock México.

SU SHOW EN EL LOLLAPALOOZA ARGENTINA

Este sábado 16 de marzo, volverá a pisar el escenario del Lollapalooza Argentina 2024. Esta vez, el mendocino recorrerá parte de sus primeras canciones, como así también temas de su reciente tercer disco Paraíso Corazón.

Lucca Bocci tocará por segunda vez en el Lollapalooza Argentina, el sábado 16 de marzo.

Esta presentación lo posiciona como el único mendocino en participar de esta edición del festival internacional. El concierto de Luca Bocci en el Hipódromo de San Isidro está programado a las 14.15 horas, como parte de la grilla del escenario Flow Stage.

Será una vuelta a los grandes escenarios nacionales para el músico que sigue nutriendo su lugar dentro de la escena indie.