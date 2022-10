L-Gante y un video “indiscreto” con Wanda Nara: besos contra un auto y una manito que baja por las curvas de ella

L-Gante y Wanda Nara siguen dando qué hablar a pesar de que ella está en Turquía y él en Buenos Aires. La blonda dejó el país el viernes para reencontrarse con sus hijos y su ex, Mauro Icardi. Pero el músico la extraña y no duda en hacerlo público.

La empresaria dejó encendida la llamita del amor y la pasión ya que fue el mismo cantante de cumbia 420 quien, en una nota con “Intrusos”, reveló que siguen en contacto y hacen videollamadas cada vez que pueden.

Los días pasan y las grabaciones del videoclip en conjunto siguen regalando imágenes y sigue sumando visualizaciones en Youtube. “El último romántico” superó los 7 millones de visualizaciones.

L-Gante compartió imágenes inéditas con Wanda Nara

Y para que su video siga creciendo y el rumor de romance con Wanda Nara sigue vigente, L-Gante compartió imágenes inéditas.

Pero lo que más llamó la atención fue el video que publicó, donde se los ve a los dos besándose contra un auto, y el músico baja su mano hasta el trasero de la mediática y ella acompaña el movimiento.

“Yo te llevo a la luna porque soy turro desde la cuna”, escribió como epígrafe y entre los miles de comentarios apareció en de la blonda que solo se limitó a escribir: “Esos días” junto aun emoji.

L-Gante chicaneó duro a Mauro Icardi

El cantante habló en un móvil con Flor de la V, quien intentó sacarle más información sobre la relación que mantiene con Wanda Nara e indagó sobre su contacto actual a pesar de que los separan miles de kilómetros. Y si se había comunicado con el actual jugador del Galatasaray.

“Wanda me dio siempre buenos consejos”, dijo y en cuanto si la extraña, comentó: “Como a cualquier persona con quien has pasado tiempo y se ha ido lejos”.

Tras la publicación del video de su último tema, L-Gante tuvo un gesto de cariño con Wanda Nara

La indirecta de L-Gante y Wanda Nara en "El último romántico"

Aseguró que “cada uno tiene su vida”: “Me llevo bien y estamos al habla. Somos amigos que se llevan muy bien”.

Respecto al ex marido de Nara, relató: “No, no nos comunicamos, me apareció un chat pero sin mensaje”. De esta manera deslizó que el jugador le habló, pero borró el mensaje que le había escrito.

“Ah, te escribió pero eliminó el mensaje de Instagram”, aclararon desde el piso y la conductora lanzó picante: “Igual no tenés nada que hablar con él me imagino…”.

