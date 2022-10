Gran Hermano: Tomás Holder habló del dinero de L-Gante, lo destrozó como cantante y lo comparó con Justin Bieber

Tomás Holder, uno de los participantes más polémicos de la nueva edición de Gran Hermano, fue captado en la casa criticando con énfasis a la música del cumbiero L-Gante.

En charla con sus compañeros, Holder manifestó que el músico tiene 2 millones de dólares ganados en su carrera y que, además, invirtió 880 mil dólares en autos.

Y agregó: “Y canta para el oje...”, descalificando la música del cumbiero. Pero reconoció que “la hizo re bien”.

Luego lo comparó con Justin Bieber y lo menospreció: “No es como él, que te toca la batería, el saxo, la guitarra, el piano”.

Tomás Holder criticó a Viviana Canosa por las críticas que le hizo

Este martes, en Gran Hermano, María Laura Álvarez, una de las participantes, le consulto a Tomás cómo había tomado las burlas por su video para entrar a la casa más famosa del país.

“Viviana Canosa habló de mí y a la semana, la echaron del programa. Una mina de 40 y pico de años que habla de un pendejo de 21... diciendo que yo nunca agarré una pala”, contestó.

Tomás Holder, polémico participante de Gran Hermano.

“No tengo que agarrar una pala porque puedo estudiar y hacer lo que me gusta y vivir de eso. A la semana la echaron. Yo me lo tomo bien porque es gente grande resentida de la vida”, agregó.

“Porque laburan de algo que no les gusta y yo, como soy un pibe de 21 años que puedo laburar de lo que me gusta... Yo no tengo nada que opinar”, explicó.

Viviana Canosa

Y agregó: “Si vos me decís que viene y me critica un chabón que es súper exitoso en la vida... y bueno, te acepto la crítica porque construiste algo, pero esta gente que no construyó nada, no me cambia en nada, en serio”.

Sobre finales de junio, Viviana Canosa realizó una de sus clásicas editoriales en Viviana con Vos y apuntó contra Tomás Holder, tratándolo de vago.

“Hablando de impresentables... me quise reír un rato y lo encontré a Holder. Es el influencer del verano, quiere ser concursante de Gran Hermano. A este nabo le tirás una pala y sale corriendo. Con gente así es imposible salir adelante”, expresó Viviana.

Entonces, Canosa agregó efusiva: “La verdad queremos salir adelante, pero con este nivel de pelotudos es muy difícil. ¿Qué edad tiene este pibe?”

“¡Es un vago! Se parece al Gigoló... el polista y el vago. El tipo se cree que es un influencer de verdad y no lo conoce nadie, lo levanté yo recién. ¡Tan grande y tan pavote, Dios mío!”, concluyó Viviana.