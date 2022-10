Thiago declaró su amor por Romina, la diputada K, en Gran Hermano: “A mí me gustan las chicas grandes”

Este martes por la noche, Thiago Medina llamó la atención de los seguidores de Gran Hermano 2022 al pronunciarse sobre sus deseos sexuales hacia Romina Uhrig, una de sus compañeras en la casa.

El participante de 19 años contó sus deseos más profundos en medio de una charla con varios de sus compañeros y dejó una frase que sorprendió.

“A la diputada le dije que se la daría. A mí me gustan las chicas más grandes, yo tengo 19″, explicó el joven sobre su atracción por Romina Uhrig.

Thiago Agustín Medina es uno de los integrantes de la nueva edición de Gran Hermano.

Juan le cuestionó que al tener 19 le deberían gustar todas, porque él es más chico que prácticamente todas las mujeres de la casa.

Y Thiago dio sus razones de su gusto por la diputada: “No me gustan pibas más chicas que yo ni de mi edad. Me gusta también Lucila, la que le dicen Toro”.

Además, Thiago reveló que con su papel de “tranquilito” conquista a las que él quiere. Y manifestó en varias oportunidades que solo le gustan las mujeres, pero que Nacho, otro participante, sería un permitido.

Quienes son Romina Uhrig y Thiago Medina

Romina tiene 34 años, fue diputada por el Frente de Todos y es madre de tres niñas de 11, 3 y 1 año. En su presentación de ingreso, Romina contó que está separada del padre de sus hijas.

Fue diputada nacional y ahora entró a Gran Hermano

“Me encanta entrenar, me cuido mucho y soy bastante insegura conmigo misma. ¿De mis operaciones? ¡Qué no me hice! Me hice las lolas, me hice la panza. Cada tanto me pongo botox”, reveló.

Y sumó: “Pero soy muy amiguera y muy leal. Aunque a la casa voy a jugar, no voy a hacer amigos”.

Por su parte, Thiago al presentarse dijo: “Antes de morir, mi vieja me dijo ‘vergüenza tenés que tener cuando salís a robar’ y le hice caso, nunca salí a robar, nunca, nunca”.

"Gran Hermano": quién es Thiago Medina, el joven que trabajaba en el Mercado y juntaba cartones (Captura de pantalla)

Thiago Agustín Medina, el joven de 19 años que ingresó a la casa de Gran Hermano con una historia de vida que emocionó a todos.

“Armo, reposito, carreteo o lo que me dan para hacer en el Mercado Central”, contó el joven en su presentación. Y agregó que cuando no trabaja allí, se desempeña como cartonero.