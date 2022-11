L-Gante le dedicó un nuevo tema a Wanda Nara y habla de despecho: “Extraño tus besos, tus caricias”

Wanda Nara y L-Gante mantuvieron a todos expectantes sobre su relación durante todo el mes que la empresaria estuvo en Argentina por temas laborales. Es que ambos se mostraron muy juntos y deslizaron que entre ellos había más que una amistad.

El incipiente romance quedó plasmado en el videoclip que el cantante de Cumbia 420 grabó junto a la modelo. Se filmaron en la casa que Wanda tiene en el exclusivo country Santa Bárbara, donde se mostraron juntos y muy acaramelados en la cama.

Pero el cuento de hadas habría terminado cuando Wanda llegó a Estambul, donde se reencontró con sus cinco hijos y con Mauro Icardi, de quien se había separado. Incluso, ambos dejaron huellas en sus redes de una posible reconciliación.

Es en ese contexto que L-Gante hizo un tema, muy distinto a los que venía haciendo, en el que habla de amor y despecho. La canción está dedicada a Wanda y eso queda muy claro en el adelanto del video.

“Hace tiempo no hablamos, no nos vemos, no nos hacemos nada. Yo estoy pensando si te acuerdas de mí”, dice una parte de la canción que está acompañada de un video en el que L-Gante sostiene su teléfono y en la pantalla se puede ver la cara de Wanda Nara.

“Extraño tus besos, tus caricias, cuando te agarraba el pelo y empezábamos a comernos”, dice la canción, verso en el que hace referencia que entre él y la rubia pasaron cosas muy íntimas.

L-Gante compartió imágenes inéditas con Wanda Nara

Si algo lo caracteriza a L-Gante son sus cadenas de oro, las que se fueron incrementando con el paso del tiempo. El cantante de Cumbia 420 tiene varios collares, pero uno de los últimos que adquirió llamó la atención de todos por su forma, pero sobre todo por su valor monetario.

En las últimas semanas, Elián Valenzuela lució un collar con un particular diseño de balas, que pesa casi medio kilo, el que lleva puesto en el video de “El último romántico”, el que grabó junto a Wanda Nara, y que no se saca en ningún momento.

L-Gante pagó millones por un collar de oro de casi 5 kilos.

El artista encargó especialmente esta pieza a una joyería para que se lo hagan a medida y con el diseño que él mismo eligió y pagó por ella más de 4 millones de pesos.

Fue la periodista Cora Debarbieri quien dio los detalles en “A La Tarde”, sobre el collar que el cantante lleva colgado en su cuello y no pasa desapercibido en ningún lugar.

L-Gante pagó millones por un collar de oro de casi 5 kilos.

“Elián usa muchos accesorios de oro, es parte de su vestuario, y se mandó a hacer un collar que tiene el diseño de balas en 458 gramos de oro”, contó la panelista del ciclo de América TV.

Y luego dio la cifra exacta que L-Gante pagó por la pieza de oro, valor que sorprendió a todo el equipo que trabaja en el programa de Karina Mazzocco. “Habría pagado $4.122.000 por ese collar, casi 5 millones”, reveló Debarbieri.