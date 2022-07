L-Gante enfrentó los rumores de separación de Tamara Báez

En las últimas horas el cantante y su pareja empezaron a dar señales en las redes sociales de que no estarían pasando un buen momento y al parecer estarían en crisis.

L-Gante y Tamara Báez tienen una fuerte actividad diaria en sus perfiles de Instagram, es así que se descubrió que ambos dejaron de seguirse mutuamente en sus respectivas cuentas, algo que llamó mucho la atención. Incluso la mamá de Jamaica borró todas las fotos que tenía junto al músico en su perfil.

Tamara Báez dejó de seguir a L-Gante en Instagram.

En este sentido y en medio de los rumores Elián Valenzuela rompió el silencio y habló de su vínculo con Tamara en una entrevista a Socios del Espectáculo. “¿Qué está pasando con tu pareja? ¿Por qué no se siguen en Instagram?”, le preguntó la periodista. El artista le respondió: “Hubo peleas anteriores y nunca nos volvimos a seguir”.

La cronista volvió a insistir con las preguntas para saber si estaban distanciados o no: “¿Pero están juntos, están bien?”. Un poco molesto por estas consultas sobre su vida amorosa, L-Gante le contestó: “Sí, recién estaba ahí en casa, normal, no sé por qué tengo que explicar”.

¿Tamara Báez no vivirá en la casa que está construyendo L-Gante?

Desde hace un par de meses, Tamara venía mostrando en sus redes los avances de la construcción de la propiedad de cuatro pisos donde tenía previsto vivir con el padre de la pequeña Jamaica. Pero, ella sorprendió a sus seguidores cuando les contó que había decidido mudarse a otra casa y explicó los motivos a través de sus stories.

Tamara Báez decidió mudarse de la casa que construyen con L-Gante

En su cuenta de Instagram, donde supera los 700.000 seguidores, interactuó con los usuarios y antes de contestar algunas consultas reveló que ya no está viviendo en la “mansión 420″. “Me mudé y mañana armo mi vestidor. Más cómodas y tranquilas con mi bebé”, contó junto a un emoji de corazón y una foto donde se ve un espejo camerino. Ni bien publicó esa imagen resurgieron los rumores de crisis con L-Gante.

Dándole poca importancia a los comentarios, aseguró que las razones de este cambio fueron otras. “¿Y ahora quién vive en la casa de cuatro pisos?”, quiso saber una seguidora. “Esa está en proceso de terminar. Estoy consiguiendo todo para terminar el living de abajo y las cosas que me faltan de la cocina”, le explicó, poniendo fin a todas las especulaciones.

L-Gante y Tamara Báez en España.

“¿Por qué te volviste a mudar”, fue la siguiente pregunta, y allí profundizó un poco más: “Porque en la otra no me sentía cómoda, era muy apagada”. Minutos más tarde eligió una frase para reflejar cómo se siente y lo que desa para su vida. “No quiero un final feliz, quiero una vida llena de momentos felices porque al final todo es triste”, decía el texto de la imagen que compartió, y debajo de la imagen agregó: “Y la plata no hace la felicidad. Anoten”.