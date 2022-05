Julieta Kemble, modelo ícono de los ’90, deslumbró a sus seguidores vistiendo solo zapatos y un saco de vestir

Julieta Kemble sin dudas fue una de las modelos más exitosas de los años ‘90 y construyó una sólida carrera que la lanzó a la fama. Sin embargo, luego decidió dedicarse a otros rubros. Hoy todo eso cambió. Se separó de su esposo, el polista Justo Saavedra, después de 25 años juntos, y en lo laboral busca reinventarse.

En las últimas horas, en su cuenta de Instagram , Kemble compartió una serie de fotografías que la muestran súper sexy y luciendo un cuerpo espectacular.

Julieta Kemble

Vistiendo solo un saco de vestir, tacos altos y una micro tanga, Julieta provocó el suspiro de sus seguidores, ya que se animó al toples.

Julieta Kemble

Con respecto a su paso por el mundo de las pasarelas y la moda, hace un tiempo, Kemble admitió que su estrellato se dio de forma rápida. A los 18 años ya se encontraba en Europa para codearse con las personalidades internacionales más importantes. Y aunque su éxito fue repentino, también lo fue su salida. La modelo confesó por qué su carrera duró solo 5 años: “No me gustaba estar esperando horas y horas para ver si a un tipo le gustaba o no mi cara. Era una actividad muy superficial, y la gente con la que yo tenía que hablar no me estimulaba.”

Julieta Kemble y sus últimas participaciones en los medios de comunicación

En este último tiempo, Julieta tuvo su lugar en los medios de comunicación, que le valieron para ganarse de nuevo el corazón de los televidentes. Primero, participó como invitada en el programa Intratables y después, su mejor momento en al TV se dio cuando fue panelista en Incorrectas, conducido por Moria Casán. Aunque ahora ha decidido dejar de lado su participación en los canales y enfocarse en crecer en las redes sociales.

Julieta Kemble

“Ahora estoy alejada de la televisión. Me surgieron propuestas, pero ya no sé si mi lugar está ahí. Estoy con ganas de explorar las redes, YouTube, Instagram TV… Mientras lo armo, sigo en este camino de aprendizaje personal. Quiero ser mejor persona y darles un buen ejemplo a mis hijos”, concluyó la ex modelo en su entrevista con ¡Hola! Argentina.