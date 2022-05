A qué de dedica Andrea Frigerio cuando está lejos de la televisión argentina

Andrea Frigerio es una de las actrices y conductoras más lindas de Argentina y a quien no le pasa el tiempo. La artista cumplió 60 años en agosto del año pasado y sigue con la misma energía de cuando comenzó su carrera y hasta se animó a apostar por nuevos proyectos.

Actualmente la actriz se luce en el rol de la psicóloga Samanta Koch en “El primero de nosotros”. Un papel para el que pidió ayuda. “Para hacer a Samanta Koch, la psicóloga de Nico, el personaje que interpreta Luciano Castro, tuve una charla con Jorge Bucay. Una charla de un rato bien largo, donde me dio algunos tips que yo necesitaba para poder tener herramientas para construir este personaje. Esto es algo que yo hago muchísimo. Me encanta investigar. Bucay me dio un montón de bibliografía y cosas para leer muy interesantes. La verdad que me ayudó un montón”, explicó ella a Para Ti.

Andrea Firgerio

Sin embargo la actuación es sólo un trabajo más en su vida. Así, Andrea sorprende con sus diferentes facetas. En 2018 publicó el libro “Belleza emocional: mis secretos”, donde revela sus tips para estar bien y mantener el equilibrio entre el cuerpo y la mente.

“Comer bien, descansar, moverse, tener pensamientos positivos... Cuando todo está en equilibrio, nos sentimos plenas, sin importar la edad”, dice ella.

Andrea Firgerio

Además Frigerio es Directora Creativa de Roses are Roses, una marca que se dio el lujo de abrir en 2009 como homenaje a los olores y fragancias de su infancia. Y justamente de eso se trata, ya que comercializa perfumes, aromas para el hogar y productos relacionados.

“Roses are Roses es una manera de recuperar los aromas, sabores y sonidos de mi infancia. Las ceremonias simples pero esenciales, como el five o’ clock tea, la ropa con el perfume lejano del popurrí de rosas, las mañanas con azahares, los veranos con jazmines, la alegría en familia”, resaltó la actriz.

Andrea Firgerio

Andrea Frigerio y su marido, Lucas Bocchino.

