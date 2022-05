Lizy Tagliani está en Mendoza: Paseó junto a su novio por el Parque San Martín

Lizy Tagliani se encuentra en Mendoza junto a su nuevo novio, Sebastián Nebot. En las últimas horas, en su cuenta de Instagram, la conductora publicó varias fotos desde el Parque General San Martín.

“Disfrutando del día con @sebasnebo”, escribió la humorista junto a una imagen donde la vemos junto al lago con un sol pleno. Rápidamente, como era de esperar, los seguidores de la artista se hicieron eco y lanzaron miles de mensajes a Lizy. “Felicidades Lizy te quiero diosa que seas inmensamente feliz te lo mereses !!”, escribió un fan.

Lizy Tagliani y su novio, Sebastián Nebot, en el Parque San Martín.

En otra publicación, Tagliani escribió: “Voy a estar pesada con las fotos pero así les muestro mi lunes en Mendoza. Porque después nose cuando subirlas”. Así, con un look canchero, Lizy posó e hizo algunas piruetas frente a la Fuente de los Continentes.

Lizy Tagliani en la Fuente de los Continentes.

“Que lindo que estés en mi provincia!!”, “Hermosa Lizy😍 te ves tan bien ..te mereces que te pase todo lo bueno de la vida” y “Disfruta de la provincia más linda”, fueron algunos de los mensajes de los fanáticos que recibió Lizy Tagliani.

Ahora, resta esperar y ver qué otros rincones de Mendoza visita la conductora junto a su novio mendocino, Sebastián Nebot.

Ángel de Brito opinó del mendocino que sale con Lizy Tagliani

Durante los últimos días del mes de enero, Lizy Tagliani confirmó su separación de Leo Alturria. Poco después, se sucedieron versiones cruzadas de infidelidad de ambos, y finalmente, Alturria hasta presentó a su nueva pareja.

Lizy Tagliani y Leo Alturria

Pero en las últimas semanas la humorista se mostró muy cerca de un hombre, a quien conoció hace unos cuantos años atrás, mientras estaba en pareja con Leo. Sebastián Nebot, quien tiene 33 años y es oriundo de la provincia de Mendoza.

Lizy habló con Socios del Espectáculo y dijo: “Nos conocemos hace mucho. Teníamos buena onda y ahora vino de visita a Buenos Aires. Me encanta desde que lo conocí”.

Lizy Tagliani y su nuevo novio, Sebastián Nebot (Captura de pantalla).

“Lo amo desde 2016, pero él no sabe. Lo conocí ese año cuando me llevaron a un boliche a hacer presencia. Lo conocí ahí y pegamos buena onda, pero después se cortó cuando yo me puse de novia en 2019. Hace poco él me preguntó cómo estaba y nos volvimos a hablar”, añadió.

Luego de revelado el reciente romance, Ángel de Brito opinó en su cuenta de Instagram sobre el nuevo amorío de la peluquera. “Él está entrando en un juego mediático que no le suma nada”, soltó.