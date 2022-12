Julieta estalló contra Coti en Gran Hermano: “Espero que la gente la juzgue como se merece”

Julieta Poggio, Romina Uhrig y Daniela Celis expresaron su indignación con Coti, así se vio en un tape en la gala de eliminación de Gran Hermano 2022, de la cena íntima de las nominadas.

Las tres chicas sospechan de que quedaron en placa porque Coti les hizo la nominación espontánea. Y así ocurrió.

Tras pedirles jugar en equipo en contra de los hombres de la casa, Coti mandó a placa a Julieta y a Daniela.

“Si Coti nos hizo la espontánea, Dani, te lo juro que... ¡Ay, Dios! ¡Qué bronca que me daría! Espero que la gente se ponga en nuestro lugar que la juzgue como se merece”, dijo Poggio, al borde del llanto y con mucha bronca.

Fuerte bronca de Romina con Coti en Gran Hermano

“¿Saben qué es lo positivo de esto? Que nos conocimos y que esto no termina, chicas. Afuera vamos a disfrutar todo”, empezó diciendo Romina en la cena de nominadas.

“Ustedes dos para mí también fueron mi gran sostén adentro de la casa. No hubiera sido igual para mí...”, contestó Julieta.

A lo que Daniela agregó: “Por más que salga y vea que Romina o Julieta se sentaron ahí y me hicieron 800 espontáneas, lo que sea...”. Y Julieta le respondió “No, no. No va a pasar. Yo estoy segura”.

“Ya lo sé, pero a lo que voy es a que yo no me voy a enojar con ustedes porque entiendo que es un juego”, contestó Daniela.

Al unísono, Julieta y Romina agregaron que ellas sí se enojarían. “Dani, sabés por qué me enojaría, porque me sentiría traicionada”, dijo Romina.

“En un momento nos agarramos y nos dijimos ‘vamos a acompañarnos’. Sino no decíamos nada y jugábamos libremente (estaba todo bien). Pero si Coti hizo lo que hizo, ya no va a ser lo mismo. Eso habla de las personas”, agregó.

Daniela, la novena eliminada de Gran Hermano 2022

La jugada de Coti rindió frutos y Daniela, a quien le había dado dos de los tres votos en la nominación espontánea, quedó eliminada del reality.

La joven se fue con el 73,29 de los votos, frente a los 26,61 de Julieta, transformándola así en la novena eliminada de la casa de Gran Hermano 2022.